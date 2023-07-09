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"Багато людей можуть підтримати": Зеленський допустив заколот або революцію в РФ

Андрій Ганчук
9 липня 2023, 22:07 оновлено 9 липня, 22:40
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У директора країни-агресора Росії Володимира Путіна немає військової сили всередині країни, а його цивільне населення не захищене, вважає Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Заколот Пригожина показав слабкість позицій Путіна - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

У країні-агресорі Росії може статися новий військовий заколот або навіть революція. Бунт здатні підтримати багато людей. У глави Кремля Володимира Путіна немає військової сили всередині своєї країни, а його населення не захищене. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю ABC News він розповів про те, що спроба військового заколоту з боку ПВК Вагнер і Пригожина показала слабкість російського диктатора Путіна.

За словами президента, є сигнал, згідно з яким в Росії може статися новий заколот або навіть революція.

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"Вони вирішили зупинитися. У Путіна немає військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більш того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - зазначив гарант.

Також він висловив упевненість в тому, що бойовики Вагнер не будуть атакувати Україну з півночі і додав, що Пригожин влаштував спробу заколоту, оскільки переслідував політичні цілі.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно", - підкреслив Володимир Зеленський.

Заколот Пригожина і ПВК Вагнер

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня звинуватив кадрові війська Міноборони окупантів в ударі по тилових позиціях угруповання. Після цього Пригожин вирішив повести своє 25-тисячне військове формування на Москву для розборок з міністром Шойгу і главою Генштабу Герасимовим.

Вже наступного дня, 24 червня, ПВК Вагнер захопила Ростов-на-Дону. Повстанці контролювали весь Південний військовий округ. Вони збили декілька вертольотів ВКС РФ, які намагалися по них вдарити.

Далі Пригожин відправив свої колони на Москву. Але до столиці бунтівники так і не дійшли – Пригожин за підсумками перемовин з директором Білорусі Лукашенком розгорнув війська назад. Було ухвалено рішення про від'їзд Пригожина і частини ПВК Вагнер у Білорусь.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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