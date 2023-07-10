Путін викликав Пригожина в Кремль 'на килим' після провалу заколоту - ЗМІ

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин після невдалого бунту зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у столиці країни-агресора ‒ Москві. Про це повідомляє французьке видання Libération з посиланням на власні джерела в Західній розвідці.
За їхньою інформацією, Пригожина разом з іншими командирами "вагнерівців" нібито викликали в Кремль ще 1 липня. Крім Путіна, ватажок ПВК "Вагнера" зустрівся з директором Росгвардії Віктором Золотовим і керівником російської розвідки Сергієм Наришкіним, стверджують журналісти Libération.
До слова, після свого невдалого одноденного заколоту Євгена Пригожина і бойовиків "Вагнера" в Кремлі оголосили, що їх ватажок поїде в Білорусь ‒ під крило тамтешнього диктатора Олександра Лукашенка. Крім того, російський диктатор Путін запропонував вагнерівцям три варіанти дій, один з яких — заслання в сусідню країну.
Заколот Пригожина
Увечері 23 червня ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.
Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".
Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.
Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".
Telegram-канал СЗР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.
Пізніше Пригожин прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в РФ. він сказав так: "Всіх підбадьорили".
Інші новини: