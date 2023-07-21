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Кремль почав "ховати" Путіна, після заколоту Вагнера все під ковпаком ФСБ - ЗМІ

Андрій Ганчук
21 липня 2023, 16:27 оновлено 21 липня, 16:41
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Поїздки директора країни-агресора РФ Володимира Путіна до регіонів почали ретельно приховувати через те, що в Кремлі все більше бояться дестабілізації ситуації.
Путін, силовики, Кремль
У Кремлі бояться перевороту, все під підозрою ФСБ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У Кремлі після бунту Євгена Пригожина і бунтівників ПВК Вагнера вирішили суворіше ставитися до переміщень директора Росії Володимира Путіна по регіонах країни-окупанта. У кремлівській директорській побоюються нових спалахів дестабілізації, всі перебувають під підозрою ФСБ.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на свої джерела, після заколоту Пригожина всередині російської верхівки загострилися страхи можливої дестабілізації ситуації і перевороту.

Тепер, як стверджує один зі співрозмовників видання, "всі знаходяться під підозрою" ФСБ.

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Журналісти звернули увагу, що 20 липня рупор Кремля Пєсков заявляв, що Путін відправиться в один з регіонів Росії. Однак він не сказав, куди саме поїде Путін.

"Зі зрозумілих причин ми зараз не анонсуємо регіональні поїздки, не розповідаємо наперед про місця відвідування. Будемо сьогодні це робити протягом дня", - говорив Пєсков.

Примітно, що тільки за 6 годин стало відомо, що Путін вперше з 2014 року прилетів до Мурманська. Деталі його візиту вирішили не розголошувати.

За деякий час пресслужба директора РФ розповіла про його візит до Центру будівництва великотоннажних морських споруд. Крім того, Путін провів нараду з розвитку Арктики у Центрі управління регіоном Мурманської області.

Як відомо, недалеко від Мурманська знаходиться пункт базування Північного флоту в Гаджієво. Там розміщені підводні човни з балістичними ракетами. Однак чи був Путін на базі, невідомо.

Затримання Стрєлкова-Гіркіна

У Москві 21 липня затримали колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Стрєлкова, йому інкримінують статтю 282 КК РФ Екстремізм.

Донос на Гіркіна написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

"Так, я написав заяву на Стрєлкова до прокуратури чотири дні тому. І так, я справді співробітник ЧВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Стрєлкова я вважаю "військовою Блиновською": збирає великі донати на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує. Останньою краплею, звісно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна. Вважаю, що образа першої особи держави – це злочин. Не можу поки що точно сказати, що після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує. Але сподіваюся, що саме я дав хід справі", - розповів Петровський.

За кілька днів до затримання Гіркін смачно відшльостав Путіна і закликав до перевороту в РФ. Зокрема, він назвав Путіна "нездарою" і фактично закликав до його усунення від влади у Кремлі.

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