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"Інші варіанти позбавлені сенсу": генерал СБУ оцінив варіант з заколотом в Кремлі

Дмитро Відоменко
7 липня 2023, 03:20
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Війна проти України може завершитися виключно виведенням Росією всіх її військ з наших територій, каже Віктор Ягун.
Ягун, Кремль
Віктор Ягун каже, що військовий заколот в Кремлі війну не зупинить / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Можливий військовий заколот у Кремлі навряд чи призведе до закінчення війни, яку диктатор Путін розв'язав проти України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Війна проти України може завершитися виключно виведенням Росією всіх її військ з нашої території, включаючи Крим. Інші варіанти позбавлені сенсу. Нехай вони йдуть туди – до свого болота і там розбираються, хто кому родич, а хто - Рабінович. Російські війська повинні покинути Україну, а Москва – почати переговори щодо нормалізації відносин з Києвом, виплати репарацій і покарання злочинців", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, цивільний активіст, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Розпад Росії

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що процес розпаду Росії вже рухається. На його думку, якщо окупанти незабаром не підуть на так званий "жест доброї волі" в Україні, ЗСУ проведуть наступ, який нокаутує Путіна.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко припустив, що Росію чекає період напіврозпаду, після чого піде і розпад. Тригером стануть успіхи ЗСУ на полі бою. Якщо не буде розпаду, в РФ зміниться політичний режим.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан зробив прогноз, згідно з яким розпад Росії вже починається. На думку Світана, ополченці в Бєлгородській області можуть дійти до Бєлгорода, а згодом суверенні держави, ймовірно, з'являться як мінімум в Курській, Брянській, Воронезькій, Ростовській областях і на Кубані.

Інші новини:

Кремль Віктор Ягун війна Росії та України
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