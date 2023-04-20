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"Росію атакують 1000 дронів": експерт пояснив, чому ЗСУ тримають у страху пропаганду Кремля

Андрій Ганчук
20 квітня 2023, 02:00
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У країні-агресорі Росії реально бояться України, доля Кремля і пропагандистів вирішується українськими військовими на полі бою, зазначив Михайло Притула.
ЗСУ, війська РФ
У Росії вже розмірковують над тим, що з ними буде після завершення війни - експерт / 10-та гірничо-штурмова бригада, УНІАН

Заява пропагандистки країни-окупанта Росії Маргарити Симоньян, в рамках якої вона лякала навалою 1000 дронів з України, вказують на те, що там реально бояться української держави. Бійці ЗСУ на полі бою вирішують подальшу долю всього російського керівництва і пропагандистів. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що слова пропагандистки Симоньян сигналізують про страх Росії перед Україною. Вони розуміють свою відсталість.

"Звичайно, вони вже бояться України, тому що вони розуміють, що Україна технологічно і розумом більша за Росію. Тому що багато речей, які є в Росії сьогодні, були зроблені саме в Україні нашими фахівцями. Зараз в Росії цього немає - вона позбавлена доступу до цих речей. У них, наприклад, є хвалені ракети "Сармат". Але кожен раз, коли ми чуємо, що у них буде "Сармат", насправді це свідчить про те, що РФ не має того, на заміну чого поставити "Сармат". Тобто є ракети, які вже майже 40 років постійно стоять на бойовому чергуванні і зроблені в Дніпрі, просто вичерпали свій ресурс. І замість цього вони і хочуть зробити "Сармат", - зазначив Притула.

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За його словами, доля керівництва РФ і пропагандистів вирішується бійцями ЗСУ на полі бою. Тому в Росії вже гадають, що з ними буде за результатами війни.

"Відповідно, така риторика свідчить про те, що вони реально бояться України. Тому що доля всього російського керівництва і пропагандистів вирішується Збройними силами України на полі бою. І героїзм наших солдатів, зрештою, впливає і на політику Кремля, і на світову політику. Тому в РФ вже говорять про те, що з ними щось будуть робити, але вони не знають, що саме і наскільки глибоко", - підкреслив Михайло Притула.

Дивіться повну версію інтерв'ю Михайла Притули Главреду

Контрнаступ армії України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше розповів про те, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде ухвалено генеральним штабом. Рішення з'явиться в останній момент. За словами Данілова, в України є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Американське агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що армія України може перейти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ підуть в атаку відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників журналістів сказав, що сили оборони України можуть просунутися на 30 км на Мелітопольському напрямку з метою встановлення контролю над "сухопутним коридором" загарбників, який йде до окупованого Криму.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що країна-окупант Росія побоюється контрнаступу армії України і на Бахмутському напрямку. На думку експертів, загарбники перекинули до Бахмуту сили ВДВ не для захоплення міста, а з метою стримування ЗСУ.

Війна Росії проти України:

ЗСУ війна Росії та України
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