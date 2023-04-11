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Планів контрнаступу ЗСУ кілька, Генштаб ухвалить рішення в останній момент - Данілов

Анна Ярославська
11 квітня 2023, 12:09 оновлено 11 квітня, 12:26
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Дані для проведення операцій, чисельність підрозділів, хто причетний та на якому напрямку - це абсолютно секретна інформація.
Олексій Данилов
Олексій Данілов прокоментував витік секретних даних Пентагону / Фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, УНІАН

Генеральний штаб ЗСУ самостійно ухвалюватиме рішення про контрнаступ українських військ. Таке рішення буде затверджено в останній момент. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов і прокоментував повідомлення західних ЗМІ про те, що після витоку секретних даних Пентагону Київ нібито змінив плани наступу.

За його словами, в РНБО сумніваються в правдивості інформації джерела CNN.

"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку з CNN, мав до цього якесь відношення", - заявив Данілов в інтерв'ю німецькому каналу ARD.

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За його словами, Україна знаходиться в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими, як США, Велика Британія, Німеччина і Польща.

"Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто причетний і в якому напрямку - це абсолютно секретна інформація. Якщо хтось думає, що він її має, можу лише привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що спецслужби мають бути пильнішими, коли йдеться про секретні документи. Водночас Данілов підкреслив, що Головнокомандувач ЗСУ і його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах упродовж останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Інші новини:

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