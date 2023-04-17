Скандальний кум Путіна Медведчук наговорив маячні про "трибунал над Зеленським"

Кум Путіна Віктор Медведчук вигадав, що Україна, мовляв, "сама влаштувала геноцид на Донбасі" і нібито "змусила агресорку Росію на неї напасти".

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Медведчук вибухнув звинуваченнями і вигадками на адресу України і Зеленського / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Обвинувачений в Україні у державній зраді Віктор Медведчук вибухнув російськими пропагандистськими заявами. Він звинуватив Київ у нібито "геноциді на Донбасі", порівняв українську владу з нібито "нацистським Третім рейхом" і закликав, мовляв, до "трибуналу над президентом Володимиром Зеленським", якого він примудрився порівняти з Гітлером.

У своїй статті в Аргументи та факти він звинуватив офіційний Київ у нібито "геноциді проти Донбасу", а дії української влади порівняв зі злочинами "гітлерівців проти єврейського населення Рейху".

Мовляв, Зеленський, коли прийшов до влади, "став повторювати за Гітлером".

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"Після приходу до влади Зеленського режим припинив приховувати свою нацистську сутність і почав відтворювати дії Гітлера", - нафантазував Медведчук.

За його словами, це, мовляв, Україна "змусила Росію на неї напасти", а світ від нібито "нав'язаної Заходом ядерної війни, мовляв, "може врятувати лише трибунал над Зеленським".

"Такий судовий процес дозволить запобігти реінкарнації нацизму в інших країнах. Тільки спільними зусиллями, вилікувавши Україну від "коричневої чуми" нацизму, зробивши на її прикладі висновки і покаравши винних, людство зможе уникнути ядерного апокаліпсису", - вигадав Медведчук.

Також кум Путіна, мовляв, "закликав світ об'єднатися заради проведення судового процесу над українським режимом за прикладом Нюрнберзького процесу".

Медведчук у Росії

Україна 21 вересня звільнила з російського полону 125 українських військових, серед них 5 командирів Азовсталі. До Москви відправили обвинуваченого в державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука, який встиг дати свідчення слідству. За одного Медведчука Київ зміг повернути додому 200 українців.

Пізніше Медведчука разом з його дружиною Марченко побачили в одному з кафе окупованої агресором Росією Ялти. Швидше за все, там у Медведчука залишилася вілла.

Пізніше Медведчук повернувся в публічну сферу і став виступати на пропагандистському телебаченні РФ. Медведчук розповів, як його при спробі втекти затримала територіальна оборона і передала Службі безпеки України.

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