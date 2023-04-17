Путін і Шойгу сіли в Кремлі і розмріялися про "окупацію України"

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін погрожує використовувати в "конфліктах на будь-яких напрямках" сили Тихоокеанського флоту окупантів.

https://glavred.net/world/putin-i-shoygu-seli-v-kremle-i-razmechtalis-ob-okkupacii-ukrainy-10463971.html Посилання скопійоване

Путін заявив Шойгу, що війна проти України залишається пріоритетом для російських окупантів / Кремль

Президент країни-окупанта РФ Володимир Путін викликав до Кремля міністра оборони Сергія Шойгу. Разом вони вирішили поговорити про мрії щодо захоплення України. Також Путін і Шойгу обговорили "раптові перевірки" на Тихоокеанському флоті, який, як припустив російський директор, може бути використаний при спробі реалізувати подальші окупаційні плани.

Як повідомили у Кремлі, Путін покликав Шойгу і під час розмови назвав Україну, мовляв, "пріоритетом" для російських окупаційних військ.

"Для нас очевидно, що на сьогодні у нас є чіткі пріоритети щодо застосування збройних сил, і перш за все це стосується українського напрямку і всього, що пов'язано із захистом наших людей на Донбасі, на інших нових територіях", - сказав глава РФ.

відео дня

Крім того, вони також вирішили поговорити і про, мовляв, "раптові перевірки" на Тихоокеанському флоті. Кремлівський директор припустив, що сили флоту можуть використовуватися окупантами в рамках своїх інших "цілей".

"Сили флоту в окремих його компонентах, безумовно, можуть використовуватися і в конфліктах на будь-яких напрямках. Тому прошу вас теж мати це на увазі", - підкреслив Путін.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про контрнаступ сил ухвалить Генеральний штаб ЗСУ.

За словами чиновника, все буде вирішуватися в останній момент. У Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій припустили, що армія України може піти в наступ в травні відразу на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства вважає, що ЗСУ можуть просунутися на 30 км на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль логістику окупантів на захопленому півдні.

В Інституті вивчення війни заявили, що агресор Росія перекинула до Бахмута повітряно-десантні війська. Ймовірно, росіяни кинули підкріплення до міста, щоб не посилити свою окупаційну операцію, а спробувати стримати можливий контрнаступ сил оборони України.

Дивіться відео ТСН - світ створює трибунал над режимом Путіна

Війна Росії проти України: