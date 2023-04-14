Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

Контрнаступ ЗСУ може початися в середині травня і буде відбуватися на декількох напрямках.

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Розкрито ймовірний задум контрудару ЗСУ / Колаж 93 ОМБр, Міноборони РФ

Серед європейських союзників України немає впевненості в тому, що очікуваний контрнаступ ЗСУ призведе до вирішального перелому.

Вони зазначають, що окупанти РФ вже встигли окопатися на захоплених територіях, тому не виключений варіант продовження війни і у 2024 році, пише Bloomberg.

При цьому один зі співрозмовників не виключив, що реалістичною метою може бути просування української армії на Мелітопольському напрямку на приблизну відстань в 30 км, після якого російські логістичні лінії опиняться в зоні доступу української артилерії, що дозволить створити умови для наступу у 2024 році.

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При цьому він звернув увагу на необхідність підвищення виробничих можливостей членами НАТО для забезпечення України необхідною підтримкою.

Автори матеріалу пояснюють, що ймовірний наступ може обернутися тисячними втратами та витратою великої кількості боєприпасів і обладнання через ешалонований захист Росії з мінних полів, ровів і бетонних протитанкових пірамід, побудованих взимку.

Своєю чергою представники оборонної сфери в ЄС не виключають, що контрнаступ ЗСУ почнеться до середини травня і буде відбуватися на декількох напрямках, частина з яких буде пастками. При цьому початок наступу необов'язково буде головним елементом операції, враховуючи, що Росія до нього готувалася.

При цьому союзники вже розробляють нові плани поставок, адже другий великий наступ може зажадати подальших широкомасштабних поставок західного фінансування, зброї і боєприпасів.

Чого чекають в Україні від західних союзників

За словами наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, Україна чекає від США поставок ракет класу "земля-земля" виробництва Lockheed Martin.

Уточнюється, що MGM-140 ATACMS має радіус дії до 300 км і можуть використовуватися для досягнення далекого тилу Росії. Це дозволило б Україні стримати переміщення боєприпасів і резервів, необхідних для російської оборони, усунувши необхідність спочатку пробиватися через 30 км оборонних укріплень.

Проблема в тому, що кінець кінцем в України й США різні пріоритети, сказав Бєлєсков: "Війна позбавила Росію статусу великої загрози на довгі роки, тому інтереси США та України не обов'язково збігаються".

При цьому США не надають ракети через побоювання, що вони можуть бути використані проти цілей в глибині Росії. Чиновники побоюються, що це може розширити масштаби війни та підживити пропаганду Кремля про те, що Росія не вторгається в Україну, а захищається від нападу НАТО.

Минулого літа якраз перед українськими проривами також були прогнози тупикової ситуації. Ця тенденція, схоже, повторюється, цитує Bloomberg Бєлєскова.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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