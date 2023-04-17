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Війська РФ в остраху чекають контрнаступу України і краху своєї армії - ЗСУ

Андрій Ганчук
17 квітня 2023, 15:00 оновлено 17 квітня, 15:00
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Окупаційні війська Росії продовжують будувати оборонні редути на захоплених територіях України, розповів представник ЗСУ Олексій Дмитрашковський.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії бояться, що їхня армія впаде після того як Україна отримає необхідну допомогу від Заходу / Колаж 93 ОМБр, Міноборони РФ

Війська країни-агресора Росії на захоплених територіях України споруджують оборону і дуже бояться контрнаступу ЗСУ. Перехоплення чітко демонструють - окупанти розуміють, їхній армії настане крах після того, як українські війська отримають всю необхідну військову техніку від Заходу. Про це заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російська окупаційна армія продовжує створювати оборонні рубежі на захоплених територіях. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

"Вони продовжують будувати фортифікаційні споруди, оборонні рубежі. З чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що ворог дуже боїться контрнаступу", - пояснив ситуацію Дмитрашковський.

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Також Олексій Дмитрашковський підкреслив, що війська РФ очікують на крах своєї армії після того, як до України надійде вся необхідна військова техніка, яку повинен поставити Заходу. Такий висновок зроблено на основі актуальних перехоплень розмов окупантів.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде ухвалено генеральним штабом ЗСУ.

За словами Данілова, все вирішиться в останній момент. Україна має декілька сценаріїв проведення військової операції.

У Bloomberg опублікували матеріал, в якому передбачається, що ЗСУ підуть у контрнаступ у травні, причому відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб поставити під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" російських окупантів до Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, до Бахмуту перекинули повітряно-десантні війська для того, щоб спробувати стримати можливу контратаку українських сил.

Дивіться відео ТСН - як "злив" документів Пентагону вплине на плани ЗСУ щодо контрнаступу

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