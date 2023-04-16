Війська РФ побоюються контрнаступу ЗСУ в районі Бахмута і кидають до міста ПДВ - ISW

Окупаційні війська Росії, як і раніше, розглядають Бахмутський напрямок як важливу ділянку фронту, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

https://glavred.net/world/voyska-rf-opasayutsya-kontrnastupleniya-vsu-v-rayone-bahmuta-i-brosayut-v-gorod-vdv-isw-10463779.html Посилання скопійоване

Армія України продовжує битися з російськими окупантами в Бахмуті / Колаж фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, 10 ОГШБр Едельвейс

Армія країни-агресора Росії перекидає до Бахмуту Донецької області свої Повітряно-десантні війська. Сили ПДВ окупантів розгорнуті, ймовірно, не для оточення угруповання ЗСУ в місті, а з метою запобігання контрнаступу армії України, якого все більше побоюються загарбники. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що окупанти РФ, як і раніше, вважають Бахмутський напрямок важливою ділянкою фронту і перекидають туди Повітряно-десантні війська.

Аналітики, посилаючись на одного з російських військових пропагандистів, розповіли, що частини 106-ї дивізії ПДВ утримують фланг бойовиків ПВК Вагнера біля Яковлівки, яка знаходиться в 17 кілометрах на північний схід від Бахмута.

відео дня

Так званий "блогер" вважає, що підрозділи ПДВ окупантів, швидше за все, сконцентровані на запобіганні контрнаступу ЗСУ в цьому районі, ніж на сприянні бойовикам Вагнера по оточенню і захопленню Бахмута.

Також аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що російські джерела висловлюють стурбованість можливим контрнаступом сил оборони України в районі Бахмута.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що російські окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ у Бахмуті. Українські захисники докладають максимум зусиль, щоб не дозволити ворогу захопити місто.

За його словами, армія контролює 20-25% Бахмута.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що в Бахмуті йдуть жорсткі бої в міській забудові.

Російським військам поставили завдання захопити місто, проте бійці сил оборони України тримаються в Бахмуті і завдають ворогу серйозних втрат.

Дивіться відео ТСН - бійці ЗСУ показали кадри одного з боїв у Бахмуті

Контрнаступ ЗСУ: