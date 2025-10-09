Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталі

Повідомляється, що люди встигли сховатись в укриття.

Коротко:

Мер Конотопа заявив про влучання в потяг

В Укрзалізниці заперечили цю інформацію

Вдень у четвер, 9 жовтня, окупанти цілеспрямовано вдарили по потягу на Чернігівщині. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Халімоново… Потяг… Люди…", - написав він. відео дня

Водночас, в Укрзалізниці заявили, що поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

О 13:57 Артем Семеніхін опублікував відео, на якому видно, як Шахед пролітає над потягом. За його словами, це сталось за хвилину до удару.

Шахед вдарив по потязі - відео:

Він також додав, що люди встигли сховатись в укриття.

"Наразі ми все робимо, щоб допомогти людям!", - написав мер Конотопа.

Удари по залізниці

Український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" заявив, що країна-агресор Росія може знищити українську залізничну дорогу.

Він наголосив, що росіяни полюватимуть саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться.

Затримки поїздів - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. Відомо, що у Сумській області організовано рух потягів за зміненими маршрутами.

8 жовтня через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.

Крім того, 4 жовтня країна-агресорка Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

