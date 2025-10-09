Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталі

Коротко:
- Мер Конотопа заявив про влучання в потяг
- В Укрзалізниці заперечили цю інформацію
Вдень у четвер, 9 жовтня, окупанти цілеспрямовано вдарили по потягу на Чернігівщині. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
"Халімоново… Потяг… Люди…", - написав він.відео дня
Водночас, в Укрзалізниці заявили, що поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.
"Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
О 13:57 Артем Семеніхін опублікував відео, на якому видно, як Шахед пролітає над потягом. За його словами, це сталось за хвилину до удару.
Шахед вдарив по потязі - відео:
Він також додав, що люди встигли сховатись в укриття.
"Наразі ми все робимо, щоб допомогти людям!", - написав мер Конотопа.
Удари по залізниці
Український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" заявив, що країна-агресор Росія може знищити українську залізничну дорогу.
Він наголосив, що росіяни полюватимуть саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться.
Затримки поїздів - останні новини
Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала залізницю. Відомо, що у Сумській області організовано рух потягів за зміненими маршрутами.
8 жовтня через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.
Крім того, 4 жовтня країна-агресорка Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.
Читайте також:
- Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський
- Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо
- Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред