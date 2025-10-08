'Нічого недоторканного': прогноз полковника ЗСУ про удари Tomahawk по Кремлю

Серед іншого, цілями для ударів Tomahawk по РФ можуть стати склади й арсенали з боєприпасами, вважає Олег Жданов.

Названо ймовірні цілі для ударів ракетами Tomahawk / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Важливе із заяв Жданова:

Цілями для ударів Tomahawk по РФ можуть стати склади й арсенали

Удари України по Москві і Кремлю призведуть до надлому в РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про те, що стало б цілями для ракет Tomahawk, які США можуть передати Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, серед іншого, цілями для ударів Tomahawk по РФ можуть стати склади й арсенали з боєприпасами.

"Здебільшого все те, що розташоване на європейській частині Росії, тобто в безпосередній близькості до нас, уже було уражено нашими дронами. А туди, ближче до Уралу, подалі за Москвою, ми не діставали, а з Tomahawk змогли б. Точно додалися б склади й арсенали", - вважає експерт.

При цьому він переконаний у тому, що "найголовніше - нам потрібно почати обстрілювати Москву" ракетами Tomahawk.

"Удари України по Москві і Кремлю призведуть до надлому громадської думки в Російській Федерації. Там зрозуміють, що немає нічого недоторканного, що немає хваленої російської ППО, яка від усього і всіх захистить. Україні потрібно ламати скріпи, російську ідеологію, адже це матиме величезний ефект", - не виключає співрозмовник.

Він зазначив, що Tomahawk можуть також бити по будь-яких цілях: заводах, базах, арсеналах РФ.

"Наприклад, Ямальський хрест, де сходяться і розходяться газопроводи, зможе стати статтею метою для Tomahawk: якщо його навернути, почнеться криза в енергетиці РФ", - додав Жданов.

Передача Tomahawk Україні: думка експерта

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, зазначає: Tomahawk - чудова крилата ракета за рахунок постійних модернізацій. Її складно збити, оскільки навігація спирається не тільки на GPS, а й на вбудовану супутникову карту в системі управління, що дає змогу ракеті триматися дуже низько - нижче за горизонт для більшості радіолокаційних станцій. Тому прохання про передачу Tomahawk Україні скоріше сприймається як умовний інструмент політичного тиску на Кремль - сигнал, призначений налякати і підштовхнути до більш конструктивних мирних переговорів.

Раніше повідомлялося про те, що в РФ роздратовані через передачу Україні Tomahawk. Сергій Рябков закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times раніше опублікувала інформацію про те, що Володимир Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км.

Нагадаємо, що раніше було розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна через передачу Україні ракет Tomahawk. Американський "метод пряника" щодо РФ не спрацював, вважає Михайло Гончар.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

