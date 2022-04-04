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кількість жертв ЗС РФ у Бучі більша, ніж було вбито у Вуковарській різанині - Резніков

4 квітня 2022, 13:06

При цьому міністр оборони висловив упевненість, що російським загарбникам в результаті все ж доведеться понести відповідальність за свої військові злочини.

Олексій Резніков / Reuters

Кількість людей, які були вбиті російськими окупантами в Бучі Київської області, вище, ніж налічувалося жертв у так званій Вуковарській різанині на Балканах. Про це в понеділок, 4 квітня, заявив керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

"У Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі. Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв'язаними руками — це абсолютна нелюдяність. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм або гріх. Це - сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці", — підкреслив він.

При цьому міністр оборони висловив упевненість, що російським загарбникам в результаті все ж доведеться понести відповідальність за свої військові злочини.

"Це зло просто не може залишитися безкарним. Наша розвідка послідовно встановлює особистості загарбників і вбивць. Всіх! Кожен свого часу отримає те, що заслужив", — запевнив Резніков.

Офіційно жертвами масових розстрілів Хорватських полонених і мирних жителів у Вуковарі, які здійснили сербські добровольці і загонами Югославії в 1991 році, стали від 255 до 264 осіб.

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Нагадаємо, згідно з останніми даними, російські війська за час свого перебування в Бучі вбили, щонайменше, 340 осіб.

"Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", - говорив до цього розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, в якій будуть зафіксовані всі російські окупанти, які здійснювали військові злочини проти українців.

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Автор: Єгор Бунін
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Буча новини України Олексій Резніков війна Росії та України
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