Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу, щоб показати "до чого привела політика поступок Росії"

Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу / wikimedia.org, скріншот

Президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлера Німеччини Ангелу Меркель і колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу під Києвом, яку Збройні Сили України звільнили від окупантів.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років (після саміту НАТО в Бухаресті, – ред.) привела політика поступок Росії", - сказав глава держави в відеозверненні.

Так, Зеленський запропонував європейським політикам "побачити своїми очима закатованих українців і українок".

"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які вчинили це проти наших людей. Крім тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – заявив український президент.

читайте такожЗ'явилися фото окупантів-бурятів, які ґвалтували, катували та розстрілювали людей у БучіВін нагадав, що в 2008 році президент РФ Володимир Путін в Бухаресті сказав західним лідерам, що Україна як держава не існує, але українці доводять, що "є така країна, була і буде":

"За оптимістичним дипломатичними формулюваннями, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, в 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію, переконати її поважати Україну і нормально жити поруч з нами", - заявив Зеленський.

"Бучанська різанина"

Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів, розповівши Олексій Арестович.

"Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", - розповів радник глави ОП.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, в якій будуть зафіксовані всі російські окупанти, які здійснювали військові злочини проти українців.

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