Польща вимагає термінового саміту ЄС через різанину в Бучі

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав країни-члени Європейського Союзу негайно переглянути політику щодо Росії після звірств у Київській області, йдеться в його Twitter.

"Різанина в Бучі - це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу і право на життя, про базові і загальнолюдські цінності", – написав Моравецький.

На його переконання, ЄС зобов'язаний ввести реально працюючі санкції. У них входять конфіскація всіх російських активів і розрив торгових відносин з РФ.

Прем'єр-міністр закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше організувати засідання Євроради. Там Польща ініціюватиме розгляд військових злочинів РФ і введення ефективних санкцій.

"Україна повинна отримати озброєння, з яким вона зможе захистити жінок і дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст. Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить фальшивих жестів і тактики уникнення. Досить! Санкції не діють. Вимкніть кисень російському геноциду " - заявив Моравецький.

Що відбувається в Бучі

Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.

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