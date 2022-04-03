"Сотні зрадницьки вбитих мирних жителів": Макрон і Шольц шоковані звірствами росіян у Бучі

Еммануель Макрон / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц був вкрай шокований звірствами російських агресорів у місті Буча, що на Київщині. Про це чиновник на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Моторошні і жахливі кадри доходять до нас з України. Розстрілювали мирних жителів, у тому числі жінок, дітей і людей похилого віку, в Бучі, яку донедавна контролювали російські військові", – написав Шольц.

Федеральний канцлер Німеччини також зажадав, щоб міжнародним організаціям був наданий доступ в ці райони для самостійного документування звірств окупантів.

"Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягати винних до відповідальності", – додав Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон теж не забув висловити в Twitter "співчуття жертвам і солідарність з українцями".

"Зображення, що дійшли до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі", - написав він.

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Нагадаємо, напередодні Буча була повністю звільнили українськими бійцями.

І мережу заполонили фото- і відеосвідчення злодіянь російських окупантів. Перші моторошні кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.