УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Сотні зрадницьки вбитих мирних жителів": Макрон і Шольц шоковані звірствами росіян у Бучі

3 квітня 2022, 20:31

Президент Франції Еммануель Макрон не упустив можливість висловити в Twitter "співчуття жертвам і солідарність з українцями".

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц був вкрай шокований звірствами російських агресорів у місті Буча, що на Київщині. Про це чиновник на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Моторошні і жахливі кадри доходять до нас з України. Розстрілювали мирних жителів, у тому числі жінок, дітей і людей похилого віку, в Бучі, яку донедавна контролювали російські військові", – написав Шольц.

Федеральний канцлер Німеччини також зажадав, щоб міжнародним організаціям був наданий доступ в ці райони для самостійного документування звірств окупантів.

"Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягати винних до відповідальності", – додав Шольц.

Президент Франції Еммануель Макрон теж не забув висловити в Twitter "співчуття жертвам і солідарність з українцями".

"Зображення, що дійшли до нас з Бучі, звільненого містечка під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів. Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність з українцями. Відповісти за ці злочини доведеться російській владі", - написав він.

читайте також"Каразін": встановлено поіменний список солдатів РФ, які влаштували геноцид у Бучі

Нагадаємо, напередодні Буча була повністю звільнили українськими бійцями.

І мережу заполонили фото- і відеосвідчення злодіянь російських окупантів. Перші моторошні кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Автор: Єгор Бунін
viber
Буча Еммануель Макрон новини України Олаф Шольц
Реклама
Популярне
Гороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - грошіГороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - гроші Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіАстролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі Чим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинкуЧим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинку 450 росіян закінчили "звільняти" Україну на Харківщині - 150 "двохсотих" навіть не повернуть додому450 росіян закінчили "звільняти" Україну на Харківщині - 150 "двохсотих" навіть не повернуть додому Три напрямки, за якими наступатиме Росія: чому зарано радіти відведенню військ РФТри напрямки, за якими наступатиме Росія: чому зарано радіти відведенню військ РФ

Останні новини

20:45

Данілов висловився щодо нападу окупантів зі сторони Білорусі

20:39

Під Харковом ЗСУ знищили роту росіян разом з командиром, солдати Путіна відмовляються воюватиВідео

20:31

Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомВідео

20:31

"Сотні зрадницьки вбитих мирних жителів": Макрон і Шольц шоковані звірствами росіян у Бучі

20:22

Орки завдали ракетних ударів по Миколаєву та Очакову, є жертви

Реклама
19:53

Слідом за Віллісом: Джим Керрі оголосив про завершення кінокар'єриВідео

19:52

"Кара прийде": встановлено поіменний список солдатів РФ, які влаштували геноцид у БучіВідео

19:43

Чому Путіну потрібно закінчити війну з Україною до 9 травняПогляд

19:41

Прикмети на 5 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:24

Країни Балтії повністю відмовилися купувати російський газ

19:19

Зеленський назвав головну умову зустрічі з Путіним

19:16

Найнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітніВідео

19:01

Своїх кидаємо: окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили десятки "двохсотих" та робочу техніку

18:45

Дітей розлучають з батьками: близько 40 тисяч маріупольців окупанти вивезли в РФ-Денисова

18:42

Окупанти ставили українців на коліна і вбивали: у Бучі виявили катівнюВідео

18:27

Майбутнє Росії – руїни: чому відтепер росіяни не мають права мати державуПогляд

18:19

"У вбитих дітей були зв'язані руки": журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у БучіВідео

18:17

Нові можливості та збільшення доходу: 3 знаки зодіаку - щасливчики цього тижня

17:53

"Подивіться, яких ублюдків ви виростили": Зеленський в гніві відреагував на звірства в БучіВідео

17:42

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

Реклама
17:05

Україна і Росія – від добросусідства до геноциду: чому Путін винищує українцівПогляд

17:01

Перед смертю знищив російський танк і мінімум 10 загарбників: у бою за Волноваху загинув український сержант

16:59

Зруйновані будинки і всюди понівечені тіла: моторошні кадри з Бучі після звірячого візиту окупантівФотоВідео

16:23

В Україні хочуть ввести безумовний Дохід для жителів країни - радник Зеленського

16:14

Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

16:12

Все понівечене окупантами: Дмитро Комаров показав жахи у звільненому ГостомеліВідео

16:00

Спрощене оподаткування, партнерські кошти – в ОП назвали інструменти розвитку економіки

15:58

Кубраков: Україна формує гнучку логістичну систему

15:50

Гітлер позаздрив би: який експеримент Росія проводить над українцямиПогляд

15:43

Смачні кекси з картопляного пюре з грибами на всі випадки життяВідео

15:18

"Бучанська різанина": у Європі шоковані звірствами російських військ під КиєвомВідео

15:07

Газовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому

14:59

"Розстрілювали жінок, а потім їздили по них на танках": мер Ірпеня розповів про нові звірства окупантівВідео

14:52

Під Черніговом "самоліквідувалися" російський майор з підлеглими

14:18

Операція Немезида: як своєю звірячою злобою Росія створила в особі України страшного ворогаПогляд

14:16

Збройні Сили України збили бомбардувальник Су-34 у Харківській областіВідео

14:14

Окупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матір

13:45

Агресори на Київщині намагалися спалити мертві тіла зґвалтованих жінок - Арестович

13:42

У Луганській області четверо міських голів зрадили Україну

13:24

Армія України взяла під контроль район Прип'яті і ділянку кордону з Білоруссю

Реклама
13:17

Швеція приймає українських біженців: правила в'їзду, умови, корисна інформація

13:07

Російські кати в Україні: традиція Катинського розстрілу жива і продовжується у вірних синах РосіїПогляд

13:02

Генерал розкрив подальші плани Кремля і пояснив, чому під Києвом не справжнє відведення військ

12:57

"Це найбільш гарячі точки": Веніславський назвав міста-цілі окупантів

12:57

Генерал США розповів, яка зброя від Заходу вкрай необхідна Україні

12:28

Чотири машини керівництва центру спецоперацій ФСБ Росії згоріли під МосквоюВідео

12:27

Касьянов розповів, коли тим, хто виїхав з Києва, можна буде повертатися додому

12:15

"У Путіна серйозні неприємності": Невзоров розповів, як окупанти облажалися на Київщині

12:04

"За Чорнобаївку": Арестович повідомив, що йому присвоєно звання підполковника

11:27

Чому Росія у разі програшу може окопатися в УкраїніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти