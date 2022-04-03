"Кара прийде": встановлено поіменний список солдатів РФ, які влаштували геноцид у Бучі

Геноцид у Бучі-повний список російських солдатів / Фото Reuters

Є поіменний список російських солдатів, які влаштували геноцид в Бучі. Це 64-та окрема мотострілецька бригада, 35-ї загальновійськової армії Міноборони Росії, Хабаровський край. Східний військовий округ.

Відомі їхні адреси, склад сімей, імена дружин, і школи, в які ходять їхні діти, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Хто відповість за геноцид у Бучі? Російські солдати думають, що війна все спише і вони будуть щасливо жити після цих військових злочинів із краденими пральними машинами. Але буде трошки не так. Номери військових частин Міноборони Росії, які зайшли до Бучі відомі Україні і через кілька днів будуть в Міжнародному кримінальном суді", - заявив він.

За словами Цимбалюка, Україна має поіменний список командирів усіх підрозділів (з адресами на території Росії), які перебували в околицях Києва і безпосередньо пов'язані зі злочинами проти цивільного населення. Більш того, за словами журналіста, розплата російських військових чекає не тільки з боку слідчих і судових органів.

"Що це означає? Вже є поіменний список командирів цих підрозділів, їхні адреси в Росії, склад сімей. Відомі імена їхніх дружин і номери шкіл, до яких ходять їхні діти. Далі будуть встановлені особисті дані всього офіцерського складу - командирів батальйонів, рот і взводів. З усіма витікаючими для них наслідками. Далі дійде до складання поіменного списку солдат, причетних до геноциду. Ці злочини не мають терміну давності і виконавці будуть покарані. Кара прийде не тільки від судових органів", - підкреслив Цимбалюк.

Що відбувається в Бучі

Перші жахливі кадри з окупованої Бучі показав ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров. Він розповів про зруйновані будинки, вбиті цивільні, замінований дитячий майданчик та інші злочини окупантів.

Відреагував на злочини росіян у Бучі і президент Європейської Ради Шарль Мішель. Зокрема, він заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції.

Володимир Зеленський показав світу моторошні злочини окупантів у Бучі.

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