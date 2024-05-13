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Росіяни намагаються оточити Вовчанськ: в ISW назвали причину наступу на Харківщині

Руслана Заклінська
13 травня 2024, 09:24оновлено 13 травня, 10:44
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Окупанти хочуть перерізати наземні лінії зв'язку та ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.
Росіяни намагаються оточити Вовчанськ: в ISW назвали причину наступу на Харківщині
Війська РФ наступають на Вовчанськ з кількох напрямків / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Наступ російських окупантів з метою захоплення Вовчанська у Харківській області став результатом негласної політики Заходу, яка обмежує Україну у використанні західних озброєнь для ударів по законних військових цілях на території Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, російські війська намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через Бугруватку, Старицю та Ізбицьке на захід по дорозі С-210817 та через Вовчанські Хутори на схід по дорозі О-210825.

"Захоплення російськими військами будь-якого з цих населених пунктів перерізало б ці українські наземні лінії зв'язку з Вовчанськом і зробило б решту ліній зв'язку (трасу Т-2104) дедалі більш важливими для оборони міста", - зазначили аналітики.

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Експерти додали, що російські війська також намагаються знищити мости через водні об'єкти для ізоляції української оборони Вовчанська від інших районів.

ISW зазначає, що аналіз ситуації від українського військового оглядача Костянтина Машовця підтверджує, що Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області. Окупанти планують обійти місто з південного заходу та півдня. Також Машовець зауважив, що близькість Вовчанська до кордону надає росіянам "багато можливостей".

"Зокрема, росіяни здатні проводити операції з обмеженими силами і засобами для досягнення конкретного результату. Також близькість міста надає російським військам "невелике плече доставки" для забезпечення стабільного контролю і вогневої підтримки без переміщення артилерії. Також розташування дозволяє швидко доставляти паливо і зброю на лінію фронту", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Також генерал-лейтенант ЗСУ Артур Горбенко розповів, що ситуація у зоні відповідальності 125-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ у Харківській області складна, але під контролем. Ворог досяг умовних успіхів, але зазнав величезних втрат у військовій техніці та живій силі. Бійці бригади відбивають атаки противника та завдають ударів по окупантах.

Крім цього, президент Зеленський заявив, що завдання ЗСУ на Харківщині - завдавати росіянам якомога більших втрат. Населені пункти на півночі Харківської області перетворилися з "сірої зони" на зону ведення бойових дій. Окупанти намагаються закріпитися на деяких ділянках і використовують інші для подальшого просування.

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