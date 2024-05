Росіяни намагаються оточити Вовчанськ: в ISW назвали причину наступу на Харківщині

Наступ російських окупантів з метою захоплення Вовчанська у Харківській області став результатом негласної політики Заходу, яка обмежує Україну у використанні західних озброєнь для ударів по законних військових цілях на території Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, російські війська намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через Бугруватку, Старицю та Ізбицьке на захід по дорозі С-210817 та через Вовчанські Хутори на схід по дорозі О-210825.

Експерти додали, що російські війська також намагаються знищити мости через водні об'єкти для ізоляції української оборони Вовчанська від інших районів.

ISW зазначає, що аналіз ситуації від українського військового оглядача Костянтина Машовця підтверджує, що Вовчанськ є основним напрямком російського наступу на півночі Харківської області. Окупанти планують обійти місто з південного заходу та півдня. Також Машовець зауважив, що близькість Вовчанська до кордону надає росіянам "багато можливостей".

"Зокрема, росіяни здатні проводити операції з обмеженими силами і засобами для досягнення конкретного результату. Також близькість міста надає російським військам "невелике плече доставки" для забезпечення стабільного контролю і вогневої підтримки без переміщення артилерії. Також розташування дозволяє швидко доставляти паливо і зброю на лінію фронту", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.