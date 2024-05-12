Що відбувається на Харківщині: генерал ЗСУ зробив заяву про ситуацію біля кордону

Територія, яку зайняв противник, локалізована - українська армія завдає по позиціях вогневих ударів, сказав генерал-лейтенант Артур Горбенко.

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Українські бійці відбивають атаки противника в прикордонні Харківської області / Колаж: Главред, фото: 125-а ОбрТРО, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Ситуація в зоні відповідальності 125-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ в Харківській області складна, але все під контролем. Ворог досяг умовних успіхів, за які заплатив величезними втратами у військовій техніці та живій силі. Про це заявив командир бригади ТРО, генерал-лейтенант ЗСУ Артур Горбенко.

На сторінці 125-ї ОБр у Facebook йдеться про те, що підрозділи бригади відбивають атаки противника, що переважає її за чисельністю сил.

Бійці завдають ударів по ворожих силах, які зайняли прикордонні населені пункти.

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"Населені пункти, до яких зайшов ворог, перебували в постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є досить умовним і коштує йому величезних втрат у техніці та живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження", - наголосив Артур Горбенко.

Наступ Росії на Харківщині - головні новини за темою:

Сили оборони України в Харківській області ведуть бої з російськими окупантамиу районі сіл Стрілеча, Красне, Морозовець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка, повідомив представник угруповання Хортиця Назар Волошин. Противник атакує, застосовуючи піхоту, бронетехніку та дрони.

Росія атакує у Харківській області, щоб розтягнути оборону ЗСУ і підірвати здатність захищатися, сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що на деяких ділянках півночі Харківщини ворог створює сірі зони, а інші використовує для подальшого просування.

Військова розвідка України знала про плани РФ щодо наступу в Харківській області, сказали в ГУР. За словами представника відомства Андрія Юсова, окупанти почали наступати "за відомим графіком", а всі відомості, якими володіли розвідники, вони передали відповідним органам.

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак. Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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