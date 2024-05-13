Окупанти наближаються до Вовчанська: РФ захопила ще кілька сіл, має тактичний успіх

У Генштабі повідомили, що тривають бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв для наступу до 5 батальйонів і не рахується з втратами.

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На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, t.me/DeepStateUA, 31 окрема механізована бригада

Наступ РФ на Харківщині триває. Ворог окупував ще кілька сіл і продовжує наближатися до міста Вовчанськ. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту.

Аналітики зазначають, що поблизу населеного пункту Липці ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійниково-Зелене та продовжує свій рух у напрямку села Липці.

Тривають активні бої за село Лук'янці - ворог майже повністю окупував населений пункт. Росіяни намагаються закріпитися в Глибокому, пробують просуватися піхотою. Однак загарбники перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування. На жаль, їх це не зупиняє.

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Крім того, противник продовжує наближатися до Вовчанська, закріплюватися на околицях для подальшого заходу в місто. Сили оборони зустрічають росіян вогнем і докладають зусиль, щоб стримати натиск.

Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Що відомо про місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів. В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

"Були численні повідомлення про заняття ворогом н.п. Гатище, але інформація перебуває на уточненні. Бої тривають", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні росіяни зосередилися на спробах закріпитися на наявних рубежах для подальшого просування. Ураження з боку Сил Оборони ускладнює рух, ворог подекуди перегруповується і більшу увагу зосередив на обстрілах населених пунктів, тим самим використовує можливість завести додаткові резерви", - додали аналітики DeepState.

Ситуація на Харківщині / Карта Deep State

Пізніше аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села Харківщини: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на Харківщині: що говорять у Генштабі

У нічному зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук'янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугроватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілка - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Олійникове - Лук'янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з них 14 - ще тривають.

"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів і не рахується з втратами. Лише вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів", - йдеться в повідомленні.

"На цей час ворог має тактичний успіх", - зазначили в Генштабі.

Також зазначається, що сплановано заходи зі знищення противника, який вклинився в оборону ЗСУ. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

Військові аналітики вважають, що російсько-українська війна наближається до найважчого періоду для української оборони через наступ РФ під Харковом. Наступні тижні будуть для ЗСУ "дуже похмурими", пише NYT. На думку експертів, метою нового наступу росіян на північ Харківської області не обов'язково має стати окупація Харкова, для ворога важливо відвернути ресурси українських військових від фронту на Сході.

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