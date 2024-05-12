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"Сіра зона" стала полем бою: Зеленський назвав мету РФ у Харківській області

Андрій Ганчук
12 травня 2024, 19:31оновлено 12 травня, 20:33
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Покровський напрямок - найважчий, воїни України роблять усе можливе й неможливе, щоб зупинити ворожі штурми, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, армія України
Завдання армії - завдати окупантам максимальних втрат - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Гострі картузи, скріншот Офіс президента

Населені пункти на півночі Харківської області перетворилися з "сірої зони" на ділянки бойових дій, там тривають оборонні бої. Окупанти агресора Росії на одних ділянках намагаються закріпитися, інші - використовувати для подальшого просування. Найважча ситуація на Покровському напрямку, там зафіксовано 30 бойових зіткнень за добу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення в неділю, 12 травня, він розповів про те, що завдання ЗСУ на Харківщині - завдавати росіянам якомога більших втрат.

"Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат", - зазначив президент.

відео дня

Ситуація на Донбасі та Куп'янському напрямку

На низці напрямків у Донецькій області тривають важкі бої. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Удар у Харківській області - спроба послабити оборонні спроможності Сил оборони, зазначив український гарант.

"Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", - додав президент.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Армія України докладає максимальних зусиль, щоб зупинити ворога.

"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем", - наголосив Володимир Зеленський.

Наступ РФ на півночі Харківської області - головні новини:

Російські окупанти пішли на прорив кордону на півночі Харківської області вночі 10 травня. Вони продовжують наступ і захопили Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Плетенівку та Огірцеве - прикордонні села. Ситуація може стати критичною.

Армія України проводить оборонну операцію в Харківській області в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Морозовець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка, розповів речник угруповання Хортиця Назар Волошин. Противник активно застосовує піхоту, бронетехніку і дрони.

Україна утримає Харківську область і лінію фронту на сході, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив на проблемах ЗСУ через затягування американцями військової допомоги і підкреслив, що Захід продовжить надавати підтримку. Союзники працюють над тим, щоб якомога швидше доставити зброю.

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