Росіяни 'прогулялися' найзараженішою зоною ЧАЕС: еколог шокував наслідками

У Чорнобильській зоні є певні площі, де, як і раніше, дуже високий рівень радіації, зазначив Володимир Борейко.

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Росіяни влаштували собі "смертельну прогулянку" у Чорнобилі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Російські окупанти зазнали значного опромінення під час прогулянки Рудим лісом. Факт того, що окупантів відправили у Чорнобильську зону в 2022 році свідчить про крайній цинізм та байдужість путінського режиму до життя своїх солдатів. Про це під час чату на Главреді розповів еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко.

"Безумовно, російські солдати, яких відправили в похід через Рудий ліс, отримали опромінення. Сталося те ж саме, що і 1986 року, коли туди нагнали будівельників без респіраторів і спеціального захисту. Те саме трапилося і 2022-го, але з російськими військами. Є певні площі там, де, як і раніше, дуже високий рівень радіації", - зазначив еколог.

За його словами, хоча російська влада не проводить дослідження впливу цієї прогулянки на здоров'я своїх військових, очевидно, що вони отримали значну дозу радіації.

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Хто такий Володимир Борейко Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля. Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків. Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку. Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Росіяни перебували Чорнобильській зоні 2022 році- подробиці

Нагадаємо, російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого - в перший день війни Росії проти України, викопали окопи в Рудому лісі в зоні ЧАЕС. Загарбники навіть почали скаржитися на те, що вони отримують опромінення на ЧАЕС, проте командування все одно кидає їх у бій.

Також міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські солдати, які рили окопи в Рудому лісі та поблизу Чорнобильської АЕС, заслуговують номінації на Премію Дарвіна. За її словами, окупанти отримали небезпечні дози радіації і наслідки для них будуть серйозними.

Як повідомляв Главред, окупантів, які захопили Чорнобильську зону, масово вивозять в Гомель на лікування. У всіх - симптоми зараження радіаційними отрутами. За даними ЗМІ Білорусі, 30 березня в Гомель приїхали близько семи медичних автобусів в республіканський Науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. У машинах були люди у військовій формі.

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