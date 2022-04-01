Окупантів, які рили окопи в Чорнобилі, в Україні запропонували номінувати на премію Дарвіна

Окупанти вже вийшли з території ЧАЕС / Фото chernobyladventure.com, Reuters

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські солдати, які рили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля - Рудому лісі - та поблизу Чорнобильської АЕС, заслуговують номінації на премію Дарвіна.

За словами міністра, окупанти "добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах".

"Номінанти повинні забезпечити свою дурну смерть самостійно і оригінально", – написала Верещук у Facebook.

Довідка. Премія Дарвіна існує з 1985 року. У шорт-лист потрапляють найдурніші та найсмішніші смерті. Її лауреатами стають люди, які загинули найбезглуздішим способом і позбавили себе можливості внести свій скарб в загальний генофонд планети. Премія присуджується щорічно.

Як відреагували у соцмережі:

"Давайте трохи почекаємо, можливо Путін хоче отримати цю премію за безглузду смерть"

"Дуже добре, що не зможуть плодити собі подібних!"

"А ще номінантом на премію за Чорнобаївку)"

"За дурною головою і ногам немає спокою..."

Як повідомляв Главред, російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону, масово вивозять в Гомель на лікування. У всіх - симптоми зараження радіаційними отрутами.

Згідно з даними ЗМІ Білорусі, 30 березня в Гомель приїхали близько семи медичних автобусів в республіканський Науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. У машинах були люди у військовій формі.

Армія РФ захопила ЧАЕС ще в перший день вторгнення - 24 лютого. Військові утримували в заручниках персонал. 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження заявило, що на території української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.

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