"У росіян почалася паніка – такого вони не очікували": в МВС пояснили, чому орки покидають Чорнобиль

В МВС пояснили, чому орки покидають Чорнобиль/ Reuters, Facebook Вадим Денисенко

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували інформацію про те, що Росія виводить частину своїх військ з території Чорнобильської атомної електростанції.

За словами радника очільника МВС Вадима Денисенка, для такого кроку РФ є дві причини. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Перша причина – це ротація, друга – те, що частина російських військових справді могла отримати реальне опромінення.

За словами Денисенка, російські орки не очікували, що потраплять у таку ситуацію, тому серед них, очевидно, почалася паніка.

"Я думаю, що там, очевидно, все ж таки паніка. Я думаю, що там розуміння, що ці солдати потрапили у ситуацію, якої вони навіть теоретично не очікували. І те, що сім мікроавтобусів були завезені до радіологічного університету в Гомелі, призводить до панічних настроїв серед того контингенту, який знаходиться безпосередньо у Чорнобилі чи біля нього", – сказав радник голови МВС.

Проте поки що ситуація з розміщенням у зоні ЧАЕС важкого озброєння росіян не змінилася, також там лишаються склади з боєприпасами.

"Але в той же час, наскільки я розумію, склади з боєприпасами ніхто не забирає. Ніякої серйозної зміни по важкому озброєнню росіяни там не проводять", – зазначив Денисенко.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі.

Раніше повідомлялося, що російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону та вирили окопи у найнебезпечнішій зоні Чорнобиля – Рудому лісі – масово вивозять до Гомеля на лікування. У всіх симптоми зараження радіаційними отрутами.

Також у ЗСУ раніше заявили, що російські загарбники значну частину боєприпасів зберігають безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Через це зберігається ризик пошкодження ізоляційних споруд, а в такому разі в атмосферу неминуче потрапить значна кількість радіоактивного пилу. Це загрожує як Україні, так і всій Європі.

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