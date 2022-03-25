УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС

25 березня 2022, 10:51

Рудий ліс - це найстратегічніший об'єкт Чорнобильської зони. Ця територія, як і раніше, є небезпечною. У військових РФ підвищилися шанси отримати опромінення.

Чорнобильська зона
Окупанти вирили окопи в Рудому лісі / Фото chernobyl-visit.com

Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого - в перший день війни Росії проти України, викопали окопи в Рудому лісі в зоні ЧАЕС.

Про це повідомив у Facebook голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження Олександр Сирота.

"Зазвичай не поширюю чутки, але таке гріх не поширити. Добрі люди кажуть (с), що [окупанти] (неценз.) нарили окопів у найстратегічнішому місці Чорнобильської зони - Рудому лісі. Хочеться побажати їм від щирого серця - рийте глибше, сидіть довше. Амінь", - йдеться у повідомленні.

false

Рудий ліс - це найстратегічніший об'єкт Чорнобильської зони. Близько 10 кв. км лісу прилягають до Чорнобильської АЕС, в основному на північному і північно-західному напрямку. Сьогодні ця територія, як і раніше, є небезпечною. Тож, у російських окупантів тепер ще більше шансів отримати опромінення.

До слова, російські окупанти вже почали скаржитися на те, що вони отримують опромінення на ЧАЕС, проте командування все одно кидає їх у бій. Про це свідчить розмова одного із загарбників зі своєю родичкою, яку перехопила і опублікувала Служба безпеки України.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) два тижні стояли, і нас всіх в бій кинули. Нашу державу, я всіх ненавиджу", - каже військовий.

Тим часом українці іронізують над російськими вояками:

"Тепер вони будуть вдома випромінювати любов до України, якщо доїдуть туди, звичайно"

false

"Бажаю добре заземлитися"

false

"Це чергова премія Дарвіна"

false

"Так їх без тепловізора буде добре видно потім"

false

Як собщал Главред, 24 березня стало відомо, що в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС горить ліс. Ситуація з повітрям погіршується. Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля ЧАЕС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, що не є істотним приводом для занепокоєння.

Інші новини:

viber
війна в Україні ЧАЭС радіація Чорнобильська АЕС радіаційний фон Чорнобильська зона новини України
Реклама
Популярне
Найнадійніші друзі під час війни: названі три знаки зодіакуНайнадійніші друзі під час війни: названі три знаки зодіаку Чому війна з Україною для Росії в будь-якому випадку закінчиться катастрофоюЧому війна з Україною для Росії в будь-якому випадку закінчиться катастрофою Не чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експертНе чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експерт Бомбардування, проблеми зі світлом і водою, висадка десанту в тилу - гороскоп для України на сьогодніБомбардування, проблеми зі світлом і водою, висадка десанту в тилу - гороскоп для України на сьогодні "Чорнобаївка 7,5": Арестович розповів, як російські окупанти знищили самі себе"Чорнобаївка 7,5": Арестович розповів, як російські окупанти знищили самі себе

Останні новини

12:40

У МВС назвали головну причину різкого падіння режиму Путіна

12:38

Коли сідав в літак з Нью-Йорка ввечері 23-го, я знав, що через пару годин буде війна – КулебаВідео

12:33

Привид Києва живий, пішов у небо інший Герой України

12:13

Ердоган оголосив про перемовини з Зеленським і має намір поговорити з Путіним

11:58

Окупанти вбили своєю бомбою в Маріупольському драмтеатрі мінімум 300 осіб - міськрада

Реклама
11:48

Великобританія приймає біженців з України: як потрапити в країну і на що можна розраховувати

11:44

Захоплення Києва за 5 днів, всієї України - за 2 тижні: Нулланд розкрила плани Кремля перед вторгненням

11:14

Фінансовий гороскоп на тиждень 28 березня - 3 квітня: Ракам - несподіваний подарунок, Стрільцям - кредити

11:07

ЗМІ повідомили про смерть Жириновського

10:59

"Біль у грудях і втрата свідомості": Аваков розповів про проблеми зі здоров'ям у Шойгу

10:51

"Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕСВідео

10:41

Вперше від початку війни пенсіонери Луганщини отримали пенсії – Гайдай

10:36

Для українського бізнесу в умовах війни повністю перебудують ланцюги постачання – МІУ

10:31

"Позаду російський танк": добровольці США зняли відео з розбитою технікою РФ в Україні

10:30

Гороскоп на завтра, 26 березня 2022: Близнюкам – удача, Левам - давня мрія

10:27

У Харкові ворог вночі обстріляв аеропорт і супермаркет, багато загиблих і пораненихФотоВідео

10:18

Окупанти кидають техніку і тікають з Гостомеля - Арестович

10:13

Як Путін руками кадировців намагається поглинути Україну і БілорусьПогляд

09:44

Бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня: ЗСУ під Києвом переходять у контрнаступ - МВС

09:31

Під Києвом вибухнула нафтобаза: обстріл спровокував масштабну пожежу

Реклама
09:00

Україна може отримати достатньо ППО, щоби захистити небо великих міст - експерт

08:37

Путін може вдарити ядерною бомбою по Польщі - екскомандувач силами НАТО в Європі

08:36

Гороскоп на квітень 2022 для Скорпіонів: ризик травм, вимушений переїзд і крутий віраж долі

08:31

Місяць війни в Україні: коли і чим закінчиться божевілля, розпочате ПутінимПогляд

08:13

Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2022: Левам - вдалі збіги, Козерогам - гроші

08:13

Путін раптово помер: тезка російського диктатора помер у зоопарку США

08:11

"Пропагандист року": українські прикордонники потролили росіянина, який дав ЗСУ наводку на кораблі в Бердянську

07:58

Росавіація "злила" плани Путіна: війна в Україні триватиме ще тиждень

07:29

Гороскоп здоров'я і гороскоп війни в Україні: до чого готуватися і чого побоюватися 25 березня

06:59

Удар по кораблях окупантів у Бердянську: згоріло 20 танків та 45 БТРів - Арестович

06:48

Шантаж не спрацює: в Єврокомісії відповіли Путіну на вимогу платити за газ в рублях

06:25

Адекватність на нулі: що отримає Путін від продажу газу за рубліПогляд

06:24

"Вікторе, ти знаєш, що в Маріуполі?": Зеленський емоційно звернувся до угорського прем'єра

06:02

Виключити Росію з G20, а Україну покликати на саміт: Байден виступив з пропозицією

05:07

Близько 60% ракет окупантів в Україні промазали повз цілі - Reuters

04:34

Окупанти часом переходять воювати на бік України - розвідка

04:27

"Твої мерзенні кістки я голодним псам скормлю": український поет-пісняр жорстко пригрозив окупантамВідео

03:56

В Україні різко погіршиться погода: синоптик назвала дату похолодання і снігу з дощем

03:43

Людмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушив

03:30

"Не витримала тисняви": юна харків'янка через війну почала народжувати прямо на кордоні

Реклама
02:59

"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФ

02:28

Гороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мир

02:19

Зеленський подякував українцям за місяць переможної боротьби з РФВідео

01:55

"Мій крок до війни з РФ": український моряк, який затопив яхту путінського олігарха, пішов у ЗСУ

01:32

Кетрін Винник оголосила про створення благодійного фонду для допомоги українцям

01:30

ЗСУ розбили ворога на Харківщині: втрати окупантів сягають 50%Відео

01:24

Зеленський назвав страшну цифру викрадених окупантами дітей

01:00

"Путін вирішив подвоїти ставку": Джонсон розповів про плани російського диктатора

00:52

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині та Миколаївщині: що відомо про наслідкиВідео

00:51

Прикмети на 25 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти