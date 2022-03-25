"Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС

Окупанти вирили окопи в Рудому лісі / Фото chernobyl-visit.com

Російські окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого - в перший день війни Росії проти України, викопали окопи в Рудому лісі в зоні ЧАЕС.

Про це повідомив у Facebook голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління Зоною відчуження Олександр Сирота.

"Зазвичай не поширюю чутки, але таке гріх не поширити. Добрі люди кажуть (с), що [окупанти] (неценз.) нарили окопів у найстратегічнішому місці Чорнобильської зони - Рудому лісі. Хочеться побажати їм від щирого серця - рийте глибше, сидіть довше. Амінь", - йдеться у повідомленні.

Рудий ліс - це найстратегічніший об'єкт Чорнобильської зони. Близько 10 кв. км лісу прилягають до Чорнобильської АЕС, в основному на північному і північно-західному напрямку. Сьогодні ця територія, як і раніше, є небезпечною. Тож, у російських окупантів тепер ще більше шансів отримати опромінення.

До слова, російські окупанти вже почали скаржитися на те, що вони отримують опромінення на ЧАЕС, проте командування все одно кидає їх у бій. Про це свідчить розмова одного із загарбників зі своєю родичкою, яку перехопила і опублікувала Служба безпеки України.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) два тижні стояли, і нас всіх в бій кинули. Нашу державу, я всіх ненавиджу", - каже військовий.

Тим часом українці іронізують над російськими вояками:

"Тепер вони будуть вдома випромінювати любов до України, якщо доїдуть туди, звичайно"

"Бажаю добре заземлитися"

"Це чергова премія Дарвіна"

"Так їх без тепловізора буде добре видно потім"

Як собщал Главред, 24 березня стало відомо, що в зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС горить ліс. Ситуація з повітрям погіршується. Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля ЧАЕС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, що не є істотним приводом для занепокоєння.

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