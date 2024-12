Росіяни просуваються на багатьох напрямках: ISW - про складну ситуацію на фронті

Українські військові пішли в контратаку і відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Водночас російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просуваються поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Роботиного, а також у Курській області. Окупанти просунулися в районі головного українського плацдарму в Курській області - на схід від Любимівки. Також війська РФ просунулися на схід від Куврилівки (на південь від Суджі). Війська РФ наступають у Курській області загонами по 10-12 солдатів.

У Харківській області протягом останніх кількох тижнів Сили оборони України просунулися на півночі області. Зокрема йдеться про південну частину Глибокого.

У Луганській області росіяни намагаються просуватися на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Також тривають атаки біля Колесниківки, Богуславки, Загризового, Первомайського, Надії, Копанки, Лозової, Зеленого Гаю, Шейківки, Чернещини, Греківки, Новогорівки, Макіївки, Тернів, Торського, Зарічного, Григорівки та Діброви.

На Донеччині РФ штурмує позиції ЗСУ в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Часового Яру та Виїмки. Водночас їм не вдалося там просунутися.

Було зафіксовано просування окупантів у центрі Торецька на північний захід до шахти "Центральна" та до ринку в центрі міста.

Також росіяни не полишають можливостей атакувати на Покровському напрямку. Там ворог просунувся в західній частині села Шевченка, що на південь від Покровська, а також у південній частині Новотроїцького (на південний захід від Покровська).

Російські загарбники вели наступальні дії в районі Миролюбівки, Луча, біля Сухого Яру, Лисівки, Даченського, Шевченка, Зеленого, Нової Праці, Пушкіно, в районі Новооленівки та Піщаного 13 і 14 грудня. Війська РФ також просунулися на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися до будівлі міської ради по вулиці Мечникова в західній частині міста.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович розповів, що ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається важкою. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських сил. Експерт зазначив, що Покровськ є важливим стратегічним містом і "його не можна віддавати ворогу".

Водночас командир роти заявляв, якщо армія РФ зайде в Покровськ Донецької області, то Силам оборони України, ймовірно, доведеться залишити місто. Оборона навряд чи триватиме довго.

Главред із посиланням на Головнокомандувача ЗСУ писав, що Покровський напрямок уже кілька місяців залишається одним із найскладніших. Командування прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.