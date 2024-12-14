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Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт попередив про небезпеку

Маріна Фурман
14 грудня 2024, 15:33
598
На думку військового оглядача, Покровськ не можна віддавати ворогові.
ВДУ, карта
Окупанти наступають на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Основне:

  • Армія РФ наступає на Покровському напрямку
  • У районі Успенівки Сили оборони УКраїни можуть опинитися в оточенні

Ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається важкою. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських сил. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

Експерт зазначив, що Покровськ є важливим стратегічним містом і "його не можна віддавати ворогу".

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"У цьому місці знаходиться шахта з видобутку коксівного вугілля. А це означає, що від цього залежить виплавка сталі. Якщо ми це місто втратимо разом з цією шахтою, тоді постане питання, де нам брати сталь для виготовлення бойової техніки", - підкреслив він.

Попович заявив, що в ЗСУ наразі не вистачає ресурсів, для того, щоб убезпечити місто Покровськ.

"Там потрібно контратакувати. <...> Ті просування, які зараз ворог має біля Покровська, і він намагається обійти це місто з заходу… Питання полягає не лише в ресурсах [Сил оборони, які можуть зупинити ворога] і в недостачі особового складу, а питання ще полягає в якості управління і якості взаємодії [військами]", - розповів експерт.

Він також додав, що загрозлива ситуація спостерігається на південь від Курахового в районі Успенівки, де ЗСУ можуть опинитися в оточенні.

Попович пояснив, що немає сенсу тримати цю "Успенівську кишеню" й потрібно звідти відходити. Він також підкреслив, що це ускладнить ситуацію поблизу Курахового та надасть ворогу додаткові можливості для тиску на ЗСУ з південного напрямку.

Покровськ Інфографіка
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше аналітики DeepState попередили про загрозу оточення українських сил у районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового.

Згодом в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. Підрозділи ЗСУ на цьому напрямку все ще задіяні для проведення оборонних операцій і відбивають штурми військ країни-агресора Росії на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове та Романівка.

Нещодавно Главред з посиланням на командира писав, якщо армія РФ зайде в Покровськ Донецької області, то Силам оборони України, ймовірно, доведеться залишити місто. Оборона навряд чи триватиме довго.

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Кто такой Денис Попович?

Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", являлся главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".

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війна в Україні Курахове лінія фронту Покровськ бійці ВСУ
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