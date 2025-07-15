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Андрій Бєдняков розповів, як його донька від Насті Короткої реагує на нових жінок

Анна Підгорна
15 липня 2025, 00:33
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Дівчинка по-своєму переживає розлучення батьків.
Андрій Бедняков і Настя Коротка з дітьми
Андрій Бєдняков зараз - шоумен розповів про доньку від Насті Короткої / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Стисло:

  • Трохи менше року тому Андрій Бєдняков і Настя Коротка розлучилися
  • Їхня спільна донька вчиться приймати цю подію

Український шоумен Андрій Бедняков і акторка та телеведуча Анастасія Коротка в жовтні 2024 року повідомили про розставання після 16 років разом. У пари є двоє спільних дітей - 9-річна Ксенія і дворічний Остап.

І Андрій, і Настя намагаються рухатися після розлучення далі, тож із Ксенією вони обговорюють імовірність появи в її житті нових партнерів батьків, а можливо навіть братів і сестричок. Бєдняков зазначає, що донька на словах чудово сприймає таку перспективу, але на ділі все трохи складніше.

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"Ксеня дуже дивно реагує, коли до мене підходять фотографуватися дівчата. Вона всіх "знищує" поглядом. При тому, що ми вже розмовляли на цю тему. — "Ксеня, ти ж розумієш, що у тата може з'явитися нова дівчина. У тебе може бути сестричка або братик…" — "Так, тато. Все ок". Але фотографуватися ніхто не може нормально. Тому вибачте", - написав Андрій Бєдняков у своєму блозі в Instagram.

Андрей Бедняков
Андрій Бєдняков зараз - шоумен розповів про доньку від Насті Короткої / instagram.com/biedniakov

Варто зазначити, що після розлучення Андрій Бєдняков і Настя Коротка зуміли зберегти дружні стосунки. Шоумен також бере активну участь у вихованні дітей, і дорожить своїм статусом батька.

Діти Андрія Бєднякова та Насті Короткої
Діти Андрія Бєднякова і Насті Короткої / instagram.com/biedniakov

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Про персону: Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

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