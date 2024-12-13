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Україна перевершує РФ в артилерії в 3 рази: ЗСУ здивували заявою

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2024, 17:43
1466
На початку повномасштабного вторгнення співвідношення сил в артилерії становило 5:1 на користь ворога.
ВСУ, фронт
ЗСУ переважають РФ в артилерії в 3 рази / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Збройні сили України на деяких напрямках перевершують російські в артилерії в 3 рази. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ переважала Україну в артилерії в 5 разів.

"На початку бойових дій співвідношення з ворогом було 5:1 на користь РФ. Тепер же на деяких напрямках перевага у використанні артснарядів і артилерії на нашому боці і становить 1,5:1 або навіть 3:1", - сказав Волошин.

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Різниця між ЗСУ та російським окупантами полягає в тому, що росіяни використовують артилерію по великих квадратах. Водночас Сили оборони б'ють артилерією по цілях. У такий спосіб ворог втрачає перевагу, однак має можливість компенсувати це авіацією.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, українські прикордонники відбили спробу заходу ДРГ росіян у Харківській області, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що активність диверсантів знизилася, але загроза залишається, зокрема на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

Також російські війська активізували наступ на Херсонському напрямку та намагаються захопити острови на Дніпрі. За словами військового оглядача Дениса Поповича, існує ймовірність, що противник спробує форсувати річку, але малоймовірно, що це йому вдасться, оскільки українські сили мають перевагу завдяки географії та контролюють правий берег за допомогою артилерії та дронів.

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState 12 грудня попередили про загрозу оточення українських сил поблизу Успенівки. Однак 13 грудня оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця" спростувало цю інформацію.

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Хто такий Назар Волошин?

Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке було створено під час відсічі російській збройній агресії 2022 року і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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