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Ворог наступає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли, де йдуть найзапекліші бої

Руслан Іваненко
15 липня 2025, 01:54
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Ворог продовжує атакувати на Покровському напрямку, але українські захисники успішно відбивають більшість атак і завдають значних втрат.
Фронт, Война, ВСУ
Захисники зупинили спроби прориву на Лиманському та Сіверському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Від початку 14 липня ЗСУ відбили 138 атак ворога на різних напрямках фронту
  • Ворог застосував 2 ракетні удари, 64 авіаудари, 1168 дронів-камікадзе та близько 3980 обстрілів
  • Найактивніші бої відбувалися на Покровському напрямку — 37 атак, 30 з них відбиті

Від початку доби 14 липня українські захисники відбили численні атаки ворога на різних напрямках фронту. Ворог завдав два ракетні удари, 64 авіаційних ударів, скинув 100 керованих бомб, застосував 1168 дронів-камікадзе і здійснив близько 3980 обстрілів позицій та населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень, ворог завдав 7 авіаударів і 345 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. Чотири атаки відзначені на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Вовчанська та Кам’янки.

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П’ять спроб наступу ворог здійснив на Куп’янському напрямку, зокрема поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового, Нової Кругляківки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак у районах Греківки, Новомихайлівки, Карпівки та інших населених пунктів, ще вісім атак тривають.

На Сіверському напрямку відбито шість атак ворога, на Краматорському — чотири штурми. Торецький напрямок зазнав п’ять ворожих атак, які успішно відбили українські захисники.

Ворог наступає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли, де йдуть найзапекліші бої
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 37 атак у районах Новоекономічного, Мирного, Родинського, Федорівки, Разіного, Лисівки та інших населених пунктів. Українські військові відбили 30 атак, сім зіткнень тривають.

За попередніми даними, ворог втратив близько 140 осіб убитими та пораненими, а також значну техніку, зокрема 21 безпілотник та кілька артилерійських засобів.

"Протягом 14 липня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, з яких найбільше — на Покровському напрямку", — повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Нагадаємо, Главред писав, що російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Також російські окупанти завдали ударів по Харківській області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, війська країни-окупанта збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку в Херсонській області. Ворог намагається просунутися вперед у зоні островів на Дніпрі, щоб вийти на плацдарми і взяти їх під контроль.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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