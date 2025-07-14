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Україну атакував 7-бальний шторм: як довго "труситиме" магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
14 липня 2025, 05:59
2317
Магнітна буря такої потужності може негативно вплинути на здоров'я.
магнітна буря
Україна під впливом 7-бальної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона може вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Нещодавно країну "трусила" затяжна буря. 10 липня вона опустилася до 3-х балів. Очікувалося, що вона закінчиться, але наступного дня буря раптово почала набирати потужність.

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11 липня сила магнітної бурі стала 5-бальною. 13 липня її потужність зросла до 7-ми балів. Очікується, що до 19 липня включно сила бурі утримуватиметься на рівні 4-х балів.

магнітна буря
Україна під вплив 7-бальної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 19 спалахів класу С і В. Повідомляється, що 14 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 31 сонячну пляму.

Україну атакував 7-бальний шторм: як довго 'труситиме' магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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