Оброна не буде довгою: ЗСУ можуть вийти з Покровська

Коротко:
- Чи зайдуть окупанти в Покровськ - поки невідомо
- Оборона міста навряд чи триватиме довго
Якщо армія РФ зайде в Покровськ Донецької області, то Силам оборони України, ймовірно, доведеться залишити місто. Оборона навряд чи триватиме довго. Таку думку озвучив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий".
За його словами, складно сказати, скільки часу може знадобитися ворогові, щоб підійти до Покровська впритул.
"Не знаю, який час їм знадобиться, щоб зайти в Покровськ. Але коли заходять у населений пункт, то відбувається хаос... Буде набагато складніше воювати в населеному пункті... Будуть проблеми постійні з логістикою, тому що в забудові дуже важко контролювати пересування ворожих сил", - сказав "Лютий" в інтерв'ю Радіо Свобода.
Оскільки окупанти зараз активно використовують дрони, то, щоб уникнути великих втрат, захисникам України доведеться відходити.
"Не думаю, що це (оборона міста) довго триватиме", - вважає військовий.
"Чи просунуться росіяни в Покровськ, чи зайдуть і чи будуть далі просуватися - я цього не знаю", - додав він.
Ситуація в Покровську - останні новини
Російські окупаційні війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема - в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське Донецької області. Такі маневри дозволять окупантам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська. Ситуація на Покровському напрямку є критичною. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 11 грудня.
12 грудня командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що росіян помітили в околицях Покровська.
Комбат "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов сказав, що російські окупанти можуть будь-якої миті почати бойові дії, щоб розтягнути сили української оборони, але штурм Покровська одразу не почнеться. Перед спробою увійти в населений пункт росіяни зазвичай обрізають логістичні маршрути і намагаються обійти місто з двох боків.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок уже кілька місяців залишається одним із найскладніших. Командування прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.
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