Говоритимуть про миротворців в Україні: Зеленский поїде на саміт ЄС

Саміт Євросоюзу відбудеться у Брюсселі 18-19 грудня.

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На саміті ЄС обговорюватимуть питання миротворців в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

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Зеленський поїде на саміт ЄС

На саміті обговорюватимуть питання розміщення миротворців в Україні

Україна візьме участь у саміті ЄС у Брюсселі. Це особисто підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що вже триває підготовка до зустрічей з європейськими лідерами у Брюсселі наступного тижня.

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"Вже готуємося до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами", - сказав він.

Про що говоритимуть на саміті

Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі з посиланням на європейського дипломата зазначила, що президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів ЄС 18-19 грудня питання щодо умов припинення вогню в Україні та мирні угоди між Києвом та Москвою. Мова йде про розміщення миротворчої місії на території України після мирної угоди.

Ще двоє дипломатів зазначили, що тема розміщення миротворців буде обговорюватись з метою підготовки до розмови з Дональдом Трампом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. Одна повідомляється, що ця тема "сира" і перебуває лише на рівні ідеї.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершення війни між Росією та Україною стане одним з основних пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому.

Нещодавно Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.

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