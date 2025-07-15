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Війна коштуватиме дорого: США натякнули Путіну на новий рівень відповідальності

Руслан Іваненко
15 липня 2025, 01:00
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США посилюють обороноздатність України, постачаючи сучасні зенітні системи Patriot для захисту від російських атак.
Трамп, Путин
Президент Трамп наголосив, що мир можливий, але за агресію Росії доведеться заплатити високою ціною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головні тези:

  • Вітакер: Patriot допоможуть Україні та створять робочі місця в США
  • Трамп попередив Путіна: мир можливий, але за війну доведеться платити
  • США поєднують військову допомогу з економічним інтересом

США планують передати Україні сучасні системи озброєння, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot. Це рішення ухвалене на тлі активізації російських атак та постійної загрози з повітря, повідомив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, постачання озброєння не лише посилить обороноздатність України, а й принесе додаткові вигоди американській економіці. Зокрема, йдеться про створення нових робочих місць і збільшення виробництва у сфері оборонної промисловості.

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"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: "Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити"," — наголосив Вітакер.

Він також зазначив, що такий підхід демонструє нову стратегію США — поєднувати військову підтримку союзників із внутрішнім економічним розвитком. За словами Вітакера, Америка зацікавлена в тому, щоб бути не лише гарантом безпеки, а й лідером у сфері оборонних технологій.

Заяви Трампа щодо України - новини за темою

Як писав Главред, увечері 13 липня Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він надішле в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового (обладнання)", зокрема батареї ППО Patriot.

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосить про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю великої дальності. Як пише Axios з посиланням на джерела, план, імовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

Крім того, президент США Дональд Трамп, можливо, прозрів щодо господаря Кремля Володимира Путіна і це відкриває нові можливості для України. Разом з тим, завжди є ризик, що глава Білого дому знову змінить курс.

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Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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