Росіяни модернізували ударні БпЛА типу 'Shahed': в чому небезпека - ISW

Модернізований ударний дрон "Шахед" став маневровнішим та швидшим і може літати на більшій висоті, зазначають аналітики.

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Росія модернізувала "Шахеди" - в чому небезпека / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Росія вдосконалила свій ударний БпЛА типу "Шахед", що дозволяє безпілотникам літати швидше і на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW посилаються на військовослужбовця з мобільного підрозділу протиповітряної оборони, який зазначив, що на початкових етапах застосування дрони "Шахед" мали низьку швидкість і обмежену маневровість, а також могли літати лише на малих висотах.

Однак після модернізації їхні технічні характеристики суттєво покращилися.

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"Український військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед", - додали аналітики.

Що відомо про ударний БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари "Шахедами" по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Всього по Україні було запущено зенітну керовану ракету С-300/400 із тимчасово окупованих територій Донеччини, ракету Х-59 по Чернігівщині, а також 136 ударних дронів типу "Shahed".

Після паузи в один день вперше за майже 50 днів, російські війська знову використали ударні дрони типу "Shahed" для атаки на українські міста, зокрема намагались вдарити по Києву. Київська міська військова адміністрація повідомила, що повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.

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