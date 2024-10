Росіяни модернізували ударні БпЛА типу 'Shahed': в чому небезпека - ISW

Росія вдосконалила свій ударний БпЛА типу "Шахед", що дозволяє безпілотникам літати швидше і на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW посилаються на військовослужбовця з мобільного підрозділу протиповітряної оборони, який зазначив, що на початкових етапах застосування дрони "Шахед" мали низьку швидкість і обмежену маневровість, а також могли літати лише на малих висотах.

Однак після модернізації їхні технічні характеристики суттєво покращилися.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.