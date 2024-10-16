Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула: про що попередили в КМВА

Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.
"Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Наразі в Київській області ще фіксують російські дрони, ведеться бойова робота ППО з їхнього знищення.
"Не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і в столиці буде оголошено повітряну тривогу", - попередив Попко та закликав мешканців міста за потреби пройти в укриття.
Скільки дронів збили сили ППО
У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що станом на 07:00 унаслідок протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
У результаті активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників були локаційно втрачені в різних регіонах України.
"Понад 20 БПЛА перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває. Крім того, два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку Росії", - додали в Повітряних силах.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Пізно ввечері 15 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Мер міста Віталій Кличко закликав усіх перебувати в укриттях.
У ніч на неділю, 13 жовтня, РФ запустила по Україні 68 безпілотників і чотири ракети. Ракетами загарбники били по Полтавській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях.
У ніч на 11 жовтня ППО збила всі ворожі дрони над Києвом. У Повітряних силах повідомили, що інформація про руйнування або постраждалих не надходила.
10 жовтня РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, було пошкоджено 5-поверхівку. У 5-поверховому будинку пошкоджено дах, також в одному з під'їздів зруйновано сходову клітку.
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