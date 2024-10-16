Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула: про що попередили в КМВА

Повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

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Наразі в Київській області ще фіксують російські дрони / Колаж: Главред, фото: 126 ОБрТрО, ua.depositphotos.com

Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

"Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Наразі в Київській області ще фіксують російські дрони, ведеться бойова робота ППО з їхнього знищення.

"Не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і в столиці буде оголошено повітряну тривогу", - попередив Попко та закликав мешканців міста за потреби пройти в укриття.

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Скільки дронів збили сили ППО

У Повітряних силах ЗСУ вранці 16 жовтня повідомили, що станом на 07:00 унаслідок протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

У результаті активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників були локаційно втрачені в різних регіонах України.

Сили ППО збили 51 ворожий дрон / t.me/kpszsu

"Понад 20 БПЛА перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває. Крім того, два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку Росії", - додали в Повітряних силах.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Пізно ввечері 15 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Мер міста Віталій Кличко закликав усіх перебувати в укриттях.

У ніч на неділю, 13 жовтня, РФ запустила по Україні 68 безпілотників і чотири ракети. Ракетами загарбники били по Полтавській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях.

У ніч на 11 жовтня ППО збила всі ворожі дрони над Києвом. У Повітряних силах повідомили, що інформація про руйнування або постраждалих не надходила.

10 жовтня РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, було пошкоджено 5-поверхівку. У 5-поверховому будинку пошкоджено дах, також в одному з під'їздів зруйновано сходову клітку.

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