Майже 140 ракет та дронів: РФ завдала масованого удару по Україні - скільки збили

Росіяни запустили по Україні понад 130 ударних БпЛА та ракети, понад 20 "Шахеді" досі перебувають у повітряному просторі України.

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РФ запустила по Україні майже 140 цілей - повітряна атака ворога триває / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

В ніч на 16 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням ракет та дронів. Всього ворог запустив по Україні зенітну керовану ракету С-300/400 із тимчасово окупованих регіонів Донеччини, КАР Х-59 по Чернігівщині та 136 ударних БпЛА типу "Shahed". Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Зазначається, що в ході бойової роботи українських сил ППО було знищено 51 ударний БпЛА, ще 60 - локаційно втрачені внаслідок активної робити РЕБ.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

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"Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває! Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку рф", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська можуть у будь-який момент розпочати ракетну атаку по Україні, оскільки вивели в Чорне море кораблі, озброєні ракетами. Про це інформує моніторинговий канал monitor.

15 жовтня вперше за 48 днів російські окупанти не використовували ударні безпілотники типу "Шахед" для атаки на Україну. Військовий експерт Іван Ступак вважає, що це може бути паузою перед великомасштабним ракетним обстрілом.

Що відомо про ударні БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

У ніч на 15 жовтня українські сили ППО збили 12 із 17 ворожих безпілотників, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. Крім того, росіяни завдали ракетних ударів по кількох українських містах.

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