Полетять сотні ракет і дронів: генерал попередив про масований удар РФ

Ігор Романенко закликав готуватися до нового ймовірного масованого удару РФ.

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/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Країна-агресор РФ може готувати новий комбінований удар по Україні, заявив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Як підкреслив він в ефірі "КИЇВ24", окупанти можуть завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed і сотнею ракет одночасно.

"У них є можливості, щоб сформувати і забезпечити здійснення масованого удару", - попередив експерт.

Він нагадав про те, що ворог не застосовував ракетне озброєння для масованих ударів по Україні вже понад місяць.

"Була перерва з Shahed. Утім, росіяни самі виробляють дрони. Та й Іран допомагає. Тож у сукупності це означає масований обстріл. Кількість як Shahed, так і ракет може бути до сотні і того, і іншого", - не виключає ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

У зв'язку з цим він закликав готуватися до нового ймовірного масованого удару РФ по Україні. Романенко додав, що потенціал РФ щодо здійснення повітряного удару зменшено. Втім, у росіян є можливості для того, щоб продовжувати системні атаки.

Дивіться відео - вбивцю дронів показали в дії:

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Раніше країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса.

Як повідомлялося раніше, у Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Инфографика: Главред

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