РФ хоче запускати одночасно по Україні 500 'Шахедів': коли чекати навалу дронів

Ключові тези:
- РФ хоче запускати до 500 "Шахедів" за один раз
- До такої тактики ворог може прийти вже наприкінці 2025 року
Російські окупанти значно збільшили виробництво ударних дронів. Противник має амбітну мету - запускати одночасно по території України близько 500 "Шахедів". Таким прогнозом поділився авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Вечір.LIVE.
За його словами, точні об’єми пусків безпілотників залежать від кількох факторів, зокрема від об’єму виробництва, пускових установок та кількості екіпажів.
Долінце уточнив, що на даний момент у окупантів функціонують щонайменше три виробничі лінії, які дозволять загарбникам значно збільшити виробництво дронів до кінця року.
Авіаексперт розповів, що за різними даними, об’єм виробництва безпілотників великої дальності у РФ — понад 2000 дронів на місяць, але ворог планує вийти на річний обʼєм виробництва понад 2 мільйони одиниць.
"З урахуванням збільшення спроможностей варто очікувати вже до кінця цього року, що максимальний пуск може досягти насправді значно більших об’ємів. І у разі, якщо всі задуми ворога будуть реалізовані, то об’єм може скласти до 500 одиниць за один пуск", — застерігає авіаексперт.
Удари РФ по території України - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. За словами мера міста, вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкодження зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс. Починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами.
Нещодавно російські війська завдали удару по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медзакладі, є постраждалі.
У суботу, 29 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару відомо про постраждалих. Ракетний удар прийшовся по щільній міській забудові.
Читайте також:
- Ядерний удар по Україні: коли і по чому Путін може застосувати ядерку
- "Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФ
- Ворог виправдовує удар по Дніпру: що видумали пропагандисти РФ
Хто такий Богдан Долінце?
Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред