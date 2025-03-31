РФ хоче запускати одночасно по Україні 500 'Шахедів': коли чекати навалу дронів

Авіаексперт розповів, що росіяни виробляють понад 2000 дронів на місяць.

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Росіяни нарощують виробництво БпЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Ключові тези:

РФ хоче запускати до 500 "Шахедів" за один раз

До такої тактики ворог може прийти вже наприкінці 2025 року

Російські окупанти значно збільшили виробництво ударних дронів. Противник має амбітну мету - запускати одночасно по території України близько 500 "Шахедів". Таким прогнозом поділився авіаексперт Богдан Долінце в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, точні об’єми пусків безпілотників залежать від кількох факторів, зокрема від об’єму виробництва, пускових установок та кількості екіпажів.

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Долінце уточнив, що на даний момент у окупантів функціонують щонайменше три виробничі лінії, які дозволять загарбникам значно збільшити виробництво дронів до кінця року.

Авіаексперт розповів, що за різними даними, об’єм виробництва безпілотників великої дальності у РФ — понад 2000 дронів на місяць, але ворог планує вийти на річний обʼєм виробництва понад 2 мільйони одиниць.

"З урахуванням збільшення спроможностей варто очікувати вже до кінця цього року, що максимальний пуск може досягти насправді значно більших об’ємів. І у разі, якщо всі задуми ворога будуть реалізовані, то об’єм може скласти до 500 одиниць за один пуск", — застерігає авіаексперт.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків безпілотником. За словами мера міста, вночі, приблизно о 02:22, росіяни влучили дроном по території цивільного підприємства у Київському районі міста. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках, а також пошкодження зазнали будівля дитячого садка та культурно-спортивний комплекс. Починаючи з 04:49 росіяни знову почали атакувати місто дронами.

Нещодавно російські війська завдали удару по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медзакладі, є постраждалі.

У суботу, 29 березня, у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару відомо про постраждалих. Ракетний удар прийшовся по щільній міській забудові.

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Хто такий Богдан Долінце? Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

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