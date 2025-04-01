'Жахливі наслідки килимових бомбардувань': експерт про нову тактику атак РФ

Владислав Селезньов попередив про небезпеку масованих атак ударних дронів РФ по Україні.

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РФ масовано б'є по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сили оборони Півдня

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РФ застосовує масовані атаки ударних дронів по Україні

Ворог може завдати ракетного удару по Україні

Країна-агресор РФ замість ракетних ударів робить ставку на масовані атаки БПЛА по Україні, заявив колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Що стосується крилатих ракет, що випускаються з літаків, то 96 одиниць, які були накопичені на аеродромі Енгельс-2, ми знищили", - цитує його ТСН.

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Експерт пояснив, що ворогу потрібен час, щоб привести в бойову готовність наступні партії таких ракет, доставити їх на аеродроми базування.

"Тому, думаю, треба дивитися на це крізь таку призму: якщо росіяни мають верифіковану розвідувальну інформацію, заради якої слід застосувати ракети, то матимуть наміри втілювати в життя. Якщо не матимуть, триматимуть паузу", - попередив він.

Водночас співрозмовник звернув увагу на небезпеку масованих атак ударних дронів РФ по Україні.

"Останнім часом за рахунок масованих дронових атак російська армія створює стільки клопоту, що це нагадує килимове бомбардування без ризику для російських пілотів. Наслідки жахливі", - сказав він.

Колишній речник Генштабу ЗСУ додав, що днями українським захисникам не вдалося збити понад 20 російських ударних дронів.

/ Главред

"Це говорить про те, що ворог змінює тактику, використовує атаку роями дронів. Бойова частина дронів збільшена з 60 до 90 кг, якщо на один об'єкт одномоментно прилітає 5-6 і більше дронів, то еквівалент дорівнюватиме потужності крилатої ракети або балістичної", - резюмував Селезньов.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури. Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкаська область.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

Як писав Главред, у МВС України повідомили, що внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний житловий будинок. Там знайшли тіло чоловіка і дівчинки. Загиблими виявилися 41-річний чоловік і його 14-річна дочка.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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