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У ЗСУ складнощі з перехопленням: тривожний прогноз про нову тактику ударів РФ

Олексій Тесля
10 квітня 2025, 03:30
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РФ використовує велику кількість дронів і ракет, що ускладнює їх перехоплення.
У ЗСУ складнощі з перехопленням: тривожний прогноз про нову тактику ударів РФ
/ Колаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Важливо:

  • РФ використовує велику кількість ракет і дронів
  • Ракети з КНДР пройшли суттєву модернізацію

Ефективність російських ударів по Україні досягається за рахунок великої кількості ударних засобів, заявив екс-офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Давайте звернемо увагу на ті ж самі "Шахеди". З вересня місяця істотно збільшується кількість запущених "Шахедів": якщо раніше на місяць запускалося 150 "Шахедів", то зараз така кількість запускається за день. Це суттєве навантаження на сили протиповітряної оборони", - підкреслив він у коментарі Currenttime.

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Експерт каже, що те ж саме можна сказати щодо ударів РФ балістичними ракетами по Україні. За його словами, РФ використовує велику кількість ракет, які одночасно летять і б'ють по одній цілі, що ускладнює їхнє перехоплення.

"Тут потрібно говорити про збільшення засобів радіолокації, засобів перехоплення для того, щоб ефективніше працювати з таким навантаженням з боку ударів терористичної Російської Федерації", - сказав співрозмовник.

Експерт вважає, що, говорячи про модифіковані ракети, представники українського командування мали на увазі ракети виробництва Північної Кореї, які зазнали суттєвої модернізації: "З того моменту, коли Росія почала закуповувати їх у Кореї, вона одночасно стала допомагати Кореї їх модернізувати. І я думаю, що це вже стає загрозою не тільки для України, це загроза для всього світу і для сусідів Північної Кореї".

"Я б не говорив, що зараз немає можливості в України перехоплювати сучасні або якісь модернізовані ракети Російської Федерації. Просто це питання кількості і питання зміни тактики використання цих засобів. Повторюся: тактика змінюється за рахунок збільшення кількості, і це, зокрема, ускладнює роботу Patriot. Відкриті характеристики Patriot - це сто двадцять градусів по горизонталі і дев'яносто градусів по вертикалі огляд радіолокаційної системи. Тому якщо, припустимо, балістичні ракети заходять на одну точку і є можливість зміни деяких градусів і точок заходу, то це ускладнює виявлення таких засобів", - додав Храпчинський.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вперше представили дрон, який збиває БПЛА. Український дрон-перехоплювач може працювати на висоті до 5 км і летить зі швидкістю 200 км/год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували дрон-розвідник РФ за $300 тис. Українські зенітники знищили російський безпілотник.

Як писав Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

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Хто такий Анатолій Храпчинський?

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

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війна Росії та України атака дронів Анатолій Храпчинський
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