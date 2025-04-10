У ЗСУ складнощі з перехопленням: тривожний прогноз про нову тактику ударів РФ

Важливо:
- РФ використовує велику кількість ракет і дронів
- Ракети з КНДР пройшли суттєву модернізацію
Ефективність російських ударів по Україні досягається за рахунок великої кількості ударних засобів, заявив екс-офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.
"Давайте звернемо увагу на ті ж самі "Шахеди". З вересня місяця істотно збільшується кількість запущених "Шахедів": якщо раніше на місяць запускалося 150 "Шахедів", то зараз така кількість запускається за день. Це суттєве навантаження на сили протиповітряної оборони", - підкреслив він у коментарі Currenttime.
Експерт каже, що те ж саме можна сказати щодо ударів РФ балістичними ракетами по Україні. За його словами, РФ використовує велику кількість ракет, які одночасно летять і б'ють по одній цілі, що ускладнює їхнє перехоплення.
"Тут потрібно говорити про збільшення засобів радіолокації, засобів перехоплення для того, щоб ефективніше працювати з таким навантаженням з боку ударів терористичної Російської Федерації", - сказав співрозмовник.
Експерт вважає, що, говорячи про модифіковані ракети, представники українського командування мали на увазі ракети виробництва Північної Кореї, які зазнали суттєвої модернізації: "З того моменту, коли Росія почала закуповувати їх у Кореї, вона одночасно стала допомагати Кореї їх модернізувати. І я думаю, що це вже стає загрозою не тільки для України, це загроза для всього світу і для сусідів Північної Кореї".
"Я б не говорив, що зараз немає можливості в України перехоплювати сучасні або якісь модернізовані ракети Російської Федерації. Просто це питання кількості і питання зміни тактики використання цих засобів. Повторюся: тактика змінюється за рахунок збільшення кількості, і це, зокрема, ускладнює роботу Patriot. Відкриті характеристики Patriot - це сто двадцять градусів по горизонталі і дев'яносто градусів по вертикалі огляд радіолокаційної системи. Тому якщо, припустимо, балістичні ракети заходять на одну точку і є можливість зміни деяких градусів і точок заходу, то це ускладнює виявлення таких засобів", - додав Храпчинський.
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Хто такий Анатолій Храпчинський?
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.
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