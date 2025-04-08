Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою 'Шахедів'

Що відомо:
- РФ атакувала Дніпро "Шахедами"
- Унаслідок атаки почалися пожежі
- Унаслідок атаки є постраждалі
Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це попереджав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Увага! В область залетіла група ворожих шахедів.Подбайте про безпеку. Бережіть себе та близьких", - писав він.
Після цього у місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки у місті сталися пожежі. Вже відомо про те, що були пошкоджені житлові будинки.
"Дніпро. Було гучно. Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо", - написав Лисак.
Одна з пожеж здійнялася прямо перед багатоповерховим будинком.
Унаслідок атаки постраждали 14 людей. Одна жінка у важкому стані, інші перебувають у стані середньої тяжкості. Постраждали люди віком від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені.
"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - написав Лисак.
Дивіться відео з наслідками атаки у Дніпрі:
Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що у Дніпрі горить газова труба.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.
У ніч на 5 квітня російські окупанти вночі запустили по Україні 92 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 51 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник-імітатор - не досяг цілей (були локально втрачені, без негативних наслідків).
2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку, випустивши 74 дрони по Україні. Основною метою став Харків, на який було спрямовано щонайменше 14 ударних безпілотників.
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