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Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"

Ангеліна Підвисоцька
8 квітня 2025, 23:27
513
Внаслідок ворожої атаки відомо про постраждалих. Дехто перебуває у важкому стані.
взрывы в Днепре
РФ атакувала Дніпро Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • РФ атакувала Дніпро "Шахедами"
  • Унаслідок атаки почалися пожежі
  • Унаслідок атаки є постраждалі

Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це попереджав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Увага! В область залетіла група ворожих шахедів.Подбайте про безпеку. Бережіть себе та близьких", - писав він.

відео дня

Після цього у місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки у місті сталися пожежі. Вже відомо про те, що були пошкоджені житлові будинки.

"Дніпро. Було гучно. Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо", - написав Лисак.

Одна з пожеж здійнялася прямо перед багатоповерховим будинком.

Унаслідок атаки постраждали 14 людей. Одна жінка у важкому стані, інші перебувають у стані середньої тяжкості. Постраждали люди віком від 18 до 87 років. Половина потерпілих – ушпиталені.

"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - написав Лисак.

Дивіться відео з наслідками атаки у Дніпрі:

Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою 'Шахедів'
РФ атакувала Дніпро Шахедами / фото: скріншот

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що у Дніпрі горить газова труба.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

У ніч на 5 квітня російські окупанти вночі запустили по Україні 92 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 51 ворожий дрон. Ще 31 безпілотник-імітатор - не досяг цілей (були локально втрачені, без негативних наслідків).

2 квітня Росія здійснила нову масовану атаку, випустивши 74 дрони по Україні. Основною метою став Харків, на який було спрямовано щонайменше 14 ударних безпілотників.

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