Росія обстрілює Україну ракетами, які віддали за Будапештським меморандумом - Арестович

Арестович / ТАСС, Офіс президента

Росія продовжує атакувати Україну і нарощує свої війська для наступу на Донбас. Як розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, у армії Путіна вистачить ракет до завершення війни.

"Зараз йде друга фаза (війни - ред). Я, якщо пам'ятаєте, якраз і говорив, що активна фаза триватиме два-три тижні, але це після настання. Друга фаза: під час неї практично нічого не загрожує Києву, Чернігову, Харкову, Сумам, можуть бути ракетні обстріли, тому що ракет у них вистачає. По нас, до речі, стріляють крилатими ракетами, які ми віддали по Будапештському меморандуму. І цих ракет вистачить до кінця війни", - сказав Арестович з інтерв'ю виданню Телеграф.

Арестович також зазначив, що окупанти несуть величезні втрати в Україні.

"Жодна армія світу не може собі дозволити втрачати чотири армії з 10 в ході однієї військової операції. А по елітних підрозділах втрати 60-70%, там підготовка солдата коштує близько $1 млн. темпи російської промисловості теж залишають бажати кращого. За рік вони виробляють 32 танки, а в ході війни ми у них відібрали майже 140 танків – це норма їх шестирічного виробництва. У них ламається все. Колосальна напруга всередині країни через санкції, і вона буде тільки посилюватися. І у них військова поразка в Україні", - пояснив Арестович.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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