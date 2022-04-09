Росія обстрілює Україну ракетами, які віддали за Будапештським меморандумом - Арестович

Арестович також зазначив, що окупанти несуть величезні втрати в Україні.
Росія продовжує атакувати Україну і нарощує свої війська для наступу на Донбас. Як розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, у армії Путіна вистачить ракет до завершення війни.
"Зараз йде друга фаза (війни - ред). Я, якщо пам'ятаєте, якраз і говорив, що активна фаза триватиме два-три тижні, але це після настання. Друга фаза: під час неї практично нічого не загрожує Києву, Чернігову, Харкову, Сумам, можуть бути ракетні обстріли, тому що ракет у них вистачає. По нас, до речі, стріляють крилатими ракетами, які ми віддали по Будапештському меморандуму. І цих ракет вистачить до кінця війни", - сказав Арестович з інтерв'ю виданню Телеграф.
Арестович також зазначив, що окупанти несуть величезні втрати в Україні.
"Жодна армія світу не може собі дозволити втрачати чотири армії з 10 в ході однієї військової операції. А по елітних підрозділах втрати 60-70%, там підготовка солдата коштує близько $1 млн. темпи російської промисловості теж залишають бажати кращого. За рік вони виробляють 32 танки, а в ході війни ми у них відібрали майже 140 танків – це норма їх шестирічного виробництва. У них ламається все. Колосальна напруга всередині країни через санкції, і вона буде тільки посилюватися. І у них військова поразка в Україні", - пояснив Арестович.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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Будапештський меморандум
Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – Будапештський меморандум – це угода, яку підписали лідери України, Росії, США і Великобританії 5 грудня 1994 року.
Документом гарантується, що країни-підписанти Угоди, у зв'язку з добровільною відмовою від ядерної зброї, не будуть застосовувати військові або політичні заходи щодо України.
США, Великобританія і Франція гарантували повагу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і незастосування щодо держави політичних або військових заходів.
Після початку російсько-українського конфлікту, в результаті якого був анексований Крим і окупований Донбас, консультації в рамках Будапештського меморандуму не проводилися.