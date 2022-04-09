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РФ намагається пробити коридор між Кримом та Донбасом, але ЗСУ дають відсіч – британська розвідка

9 квітня 2022, 10:25

Військові операції Росії сконцентровані на Донбасі, Маріуполі і Миколаєва, сказали в британській розвідці.

ЗСУ розтрощили КСП РФ у Луганській області
ЗСУ продовжують операцію з оборони України від військової агресії Росії / facebook.com/GeneralStaff.ua

Військові операції РФ проти України наразі зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. Російські ВМС продовжують ракетні обстріли української території, удари наносяться по об'єктах цивільної інфраструктури. Очікується посилення російської повітряної агресії на півдні та сході країни. Цілі Росії, як і раніше, зосереджені на створення сухопутного коридору між Кримом, а також Донецькою і Луганською областями. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії.

Згідно з даними британської розвідки, очікується посилення активності російських військово-повітряних сил у південних і східних регіонах України.

читайте такожПоразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і ЗеленськогоКрім того, як стверджують британці, Росія намагається пробити коридор між Кримом і Донбасом, проте українські сили оборони дають відсіч.

"Однак російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом, як і раніше, наштовхуються на відсіч України",-зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських мешканцях. В результаті ракетного удару по залізничній станції Краматорськ на сході України.

Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони заявили, що Росія продовжує перегрупування військ. Окупанти готують новий наступ на територію України. Вони мають намір захопити всі регіони Донбасу. У відомстві припустили, що загарбники спробують взяти і Харків, однак вони можуть не мати у своєму розпорядженні таким ресурсом.

У Міноборони також стверджують, що РФ змінила план наступу на Україну. Ворожі військові підрозділи не очікували такої чіткої та організованої оборони з боку українських військ. Москва вивчає свої помилки і має намір піти в атаку.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Росії проти України буде тривалою і виснажливою. Як Москва, так і Київ, відступати не збираються. Перемогою України може стати відновлення територіальної цілісності країни в межах 1991 року.

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