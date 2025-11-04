Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиці

Що відомо:
- Володимир Зеленський приїхав на Покровський напрямок
- Зеленський зустрівся з українськими військовими
- Зеленський вручив військовим нагороди
Президент України Володимир Зеленський особисто вирушив на фронт і відвідав Покровський напрямок. Про це він заявив на каналі в Telegram.
Зеленський зустрівся з військовими та обговорив оперативну ситуацію поблизу Покровська і в його околицях.
"Оперативна ситуація поблизу Покровська і в його околицях - головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - зазначив президент.
Також із військовими обговорили й інші питання:
- ситуація на передовій,
- логістика та забезпечення позицій усім необхідним,
- досвід бригади та ротації,
- розвиток напряму дронів,
- програми контрактів "18-24",
- перехід на контрактну армію і цифровізація процесів в армії,
- підготовка військових і комплектування бригад.
Дивіться відео з Володимиром Зеленським біля Покровська:
Коли ворог хоче захопити Покровськ - думка генерала
Главред писав, що за словами генерала армії України Миколи Маломужа, Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ і Мирноград, і продовжити наступ у напрямку Краматорська, до 15 листопада, а потім просуватися в напрямку Костянтинівки і Краматорська.
Маломуж зазначив, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати здобутки на полі бою, щоб показати власним співвітчизникам і партнерам, що він має перевагу.
Бої на фронті - останні новини
Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.
Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває в "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти докладають у південних районах міста. Ситуація в Покровську нестійка, а позиції часто переходять із рук у руки.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи є загроза наступу росіян на місто Дніпро. Він вважає, що про наступ на Дніпро не йдеться, у цьому немає сенсу. До цього, у росіян немає стільки ресурсів, щоб наступати на Дніпро.
