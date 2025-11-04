Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиці

Головною темою обговорення стала оперативна ситуація поблизу міста та на околицях.

https://glavred.net/war/zelenskiy-priehal-pod-pokrovsk-pervye-podrobnosti-10712288.html Посилання скопійоване

Зеленський приїхав під Покровськ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Володимир Зеленський приїхав на Покровський напрямок

Зеленський зустрівся з українськими військовими

Зеленський вручив військовим нагороди

Президент України Володимир Зеленський особисто вирушив на фронт і відвідав Покровський напрямок. Про це він заявив на каналі в Telegram.

Зеленський зустрівся з військовими та обговорив оперативну ситуацію поблизу Покровська і в його околицях.

відео дня

"Оперативна ситуація поблизу Покровська і в його околицях - головне, про що говорили з військовими 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Сьогодні зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності та відзначив державними нагородами", - зазначив президент.

Також із військовими обговорили й інші питання:

ситуація на передовій,

логістика та забезпечення позицій усім необхідним,

досвід бригади та ротації,

розвиток напряму дронів,

програми контрактів "18-24",

перехід на контрактну армію і цифровізація процесів в армії,

підготовка військових і комплектування бригад.

Дивіться відео з Володимиром Зеленським біля Покровська:

Зеленський приїхав під Покровськ / фото: скріншот

Коли ворог хоче захопити Покровськ - думка генерала

Главред писав, що за словами генерала армії України Миколи Маломужа, Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ і Мирноград, і продовжити наступ у напрямку Краматорська, до 15 листопада, а потім просуватися в напрямку Костянтинівки і Краматорська.

Маломуж зазначив, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати здобутки на полі бою, щоб показати власним співвітчизникам і партнерам, що він має перевагу.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на фронті - останні новини

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни йшлося, що українські контратаки на Добропільському напрямку перешкоджають спробам РФ оточити Покровськ.

Раніше військовий попереджав, що все місто Покровськ перебуває в "сірій зоні". Найбільше зусиль окупанти докладають у південних районах міста. Ситуація в Покровську нестійка, а позиції часто переходять із рук у руки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, чи є загроза наступу росіян на місто Дніпро. Він вважає, що про наступ на Дніпро не йдеться, у цьому немає сенсу. До цього, у росіян немає стільки ресурсів, щоб наступати на Дніпро.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред