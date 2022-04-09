"Пройшли Ізюм, добивають Маріуполь": Арестович назвав напрям нового удару РФ

/ Фото Reuters

Інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зараз вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Причому вийшли на дальність пострілу полкової бригадної артилерії, тобто дуже близько. Це 10-20 км.це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде - велике питання", – розповів він в інтерв'ю Телеграфу.

Він не виключив, що анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який був підкинутий нашій розвідці.

"Я думаю, що у них немає сил і засобів атакувати Харків. Я думаю, що це була спеціальна операція. Інформаційне вкидання", – сказав співрозмовник.

За його словами, окупанти не припиняють атакувати Маріуполь Донецької області.

"І звичайно, зараз вони добивають Маріуполь. Наші хлопці захищають інші капітальні споруди, на зразок заводів. Але їх криють з усіх видів зброї", - повідомив Арестович.

читайте такожЗСУ потужно "вломили" окупантам на Донбасі: спалили 9 танків і 2 "вертушки" РФ

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: