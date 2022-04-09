"Пройшли Ізюм, добивають Маріуполь": Арестович назвав напрям нового удару РФ

Анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який був підкинутий нашій розвідці, каже радник глави ОП.
Інформація про готовність окупантів РФ атакувати Харків була відволіканням уваги ЗСУ від атаки ворога на Ізюм, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
"Зараз вони пройшли Ізюм і вже розвивають наступ у напрямку Краматорська і Слов'янська. Причому вийшли на дальність пострілу полкової бригадної артилерії, тобто дуже близько. Це 10-20 км.це і є той самий наступ, який обіцяли нам усім. По суті вони намагаються це оточення замкнути. Чи вийде - велике питання", – розповів він в інтерв'ю Телеграфу.
Він не виключив, що анонсування взяття Харкова було інформаційним ходом, який був підкинутий нашій розвідці.
"Я думаю, що у них немає сил і засобів атакувати Харків. Я думаю, що це була спеціальна операція. Інформаційне вкидання", – сказав співрозмовник.
За його словами, окупанти не припиняють атакувати Маріуполь Донецької області.
"І звичайно, зараз вони добивають Маріуполь. Наші хлопці захищають інші капітальні споруди, на зразок заводів. Але їх криють з усіх видів зброї", - повідомив Арестович.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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