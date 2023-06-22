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Росія може воювати мінімум 10 років: Кочетков розкрив плани Москви

Андрій Ганчук
22 червня 2023, 04:30
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Агресорка Росія почала війну на виснаження, вона запустила шантаж, щоб не допустити інтеграції України до НАТО, вважає політичний аналітик Олександр Кочетков.
Кочетков, Росія
Росія може воювати чи не нескінченно, і її це повністю влаштовує - Кочетков / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Країна-окупант Росія здатна воювати мінімум 10 років. Шляхом військових погроз і шантажу вона намагається добитися того, щоб Україна не вступила до НАТО. Захід не може дуже довго надавати військову допомогу Києву через політичну та економічну доцільність. Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія погрожує Заходу військовою силою, щоб союзники України відмовилися від євроатлантичних перспектив Києва. Агресор Москва намагається працює на виснаження.

"Росія не хоче вступу України до НАТО і добивається цього застосуванням військової сили, ядерним шантажем та дипломатичним наступом на країни Європи (уже й різні російські аналітичні центри говорять про те, що треба вдарити по європейських столицях). Тобто Росія хоче не домовлятися з Європою і НАТО щодо України, а дошантажувати НАТО до того, щоб там просто відкинули думку про прийняття України. Росіяни хочуть, щоб і НАТО, і ми відкинули цю думку назавжди. Вони збираються дотиснути і домогтися цього силою. Росія почала гру на виснаження", - зазначив Кочетков.

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За його словами, незважаючи на економічні переваги Заходу над Росією, союзники не зможуть дуже довго підтримувати Україну у військовому плані через економічну і політичну доцільність.

"Економічні потенціали наших союзників (понад 50 країн) і Росії просто непорівнювані, це неспівставні величини. Але наші союзники живуть за законами демократичного світу, тому нескінченно тягнути війну і допомогу Україні вони нездатні. Бо рано чи пізно суспільства цих країн почнуть проявляти невдоволення такою політикою, що дуже невигідно, коли починаються вибори. Отже, така ситуація не в економічному, а саме в політичному сенсі не може бути довготривалою – не може бути дуже довготривалої підтримки України Заходом, особливо якщо не буде видно кінця й краю війни. "Війну без кінця" західні суспільства підтримувати не будуть", - вважає політолог.

Скільки ще може воювати Росія

За його словами, Росія, в свою чергу, може вести війну нескінченно. Вона переорієнтувала свою енергетичну політику на схід і отримуватиме гроші. Російське суспільство згідно з війною, і в такій ситуації Москва здатна воювати мінімум 10 років.

"Натомість Росія може воювати безкінечно, її повністю це влаштовує. Там немає жодних заворушень і громадських протестів. Навпаки, там російські жінки ледь не відносять на руках своїх нетверезих чоловіків до пунктів мобілізації, аби тільки їх здихатися – їм краще отримати компенсацію, аніж терпіти те, що цей чоловік пропиває все в хаті та б’є їх. Навіщо ж російським жінкам обурюватися, якщо добре отримати живі гроші замість алкаша – дуже корисний обмін.

З іншого боку, Росія змогла пристосуватися до нових умов в економічному плані. І вже цього року не тільки російське міністерство статистики, але й європейські економічні установи пророкують Росії економічний підйом. Оскільки росіяни переорієнтували своє енергопостачання на Схід, і ситуація із грошима в них доволі непогана, вони можуть жити і воювати. Росія готова воювати щонайменше десять років, і це не створить для неї жодних проблем. Навпаки, вона буде все активніше вибудовувати нові системи постачання, розгортати нові виробництва, зокрема, військові", - пояснив експерт.

Також він додав, що в ситуації затяжної війни на виснаження шанси на перемогу України і союзників на Заході – 50/50.

"Не бачу, як у випадку довготривалої війни на виснаження Україна та її союзники можуть перемогти. Тут шанси у кращому випадку 50/50", - підкреслив Олександр Кочетков.

Війна Росії проти України

В американському Інституті вивчення війни заявили, що армія України в рамках контрнаступальних операцій досягла просування як мінімум на трьох ділянках фронту. Російські окупаційні війська, швидше за все, перекинули із захопленого лівобережжя Херсонщини більшу частину своїх військ на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що сили оборони України продовжують наступати на захоплені окупантами РФ позиції на південному фронті. Йдуть важкі бої. Ворог же атакує на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У Пентагоні вважають, що на Україну очікують важкі військові операції. ЗСУ знадобиться час для звільнення своїх територій. Однак у військовому відомстві США дотримуються точки зору, згідно з якою армія України досягне успіху.

Інші новини:

НАТО Олександр Кочетков війна Росії та України
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