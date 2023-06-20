На півдні наступають ЗСУ, але головний удар ще поперед - Маляр

На півдні триває наступ - все відбувається за планом, який встановлений військовими.

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Маляр розповіла про ситуацію на фронту 20 червня / Колаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНІАН

Наступ українських військових на фронті триває за планом - тривають запеклі бої.

"Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що "вигризаємо кожен метр землі у ворога". Водночас у нас є напрямки, де навпаки - ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп‘янський і Лиманський", - йдеться у дописі Маляр у Telegram.

Вона наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Ворог мінує поля, а також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.

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"Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду", - додала заступниця міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

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