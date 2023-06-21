Зеленський - про контрнаступ армії України: повільніше, ніж хотілося б

Наступальна операція - не голлівудський фільм, люди в боях ризикують своїм життям, сказав президент України Володимир Зеленський іноземним журналістам.

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Армія України рухатиметься так, як буде потрібно - Зеленський / Колаж: Главред, фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот з відео

Збройні сили України два тижні проводять контрнаступальні операції у війні з країною-агресором Росією. Просування відбувається повільніше, ніж хотілося б, але це не голлівудський фільм. Люди ризикують своїм життям. Армія буде рухатися так, як вважає за потрібне. Про це заявив президент Володимира Зеленський.

В інтерв'ю ВВС він розповів про те, що наступ сил оборони України на фронті йде "повільніше, ніж хотілося б".

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"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", - зазначив Зеленський.

За його словами, військове просування дається нелегко – 200 тисяч квадратних кілометрів України заміновано російськими окупаційними військами.

"Чого б деякі не хотіли, в тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо кращим", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресорка Росія, ймовірно, перекинула із захопленого лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ЗСУ в результаті доб'ються успіху.

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